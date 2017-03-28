Курица от «Петелинки» — натуральный и вкусный продукт

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Бренд со скромным названием «Петелинка» хорошо известен жителям столицы и области. Ведь именно этот регион вот уже на протяжении нескольких лет обслуживает одноименное предприятие.

Создано оно было довольно давно. В 1965 году в Одинцовском районе Московской области начала свою работу новая птицефабрика. В те времена объем производства достигал всего 3 тысяч тонн мяса в год. Однако рядовые граждане лишены были возможности познакомиться с качественной продукцией, так как на прилавки магазинов она практически не попадала. Зато куры «Петелинка» часто украшали собой столы слуг народа.

Все изменилось в 1997 году, когда Петелинская фабрика стала частью агропромышленного комплекса «Черкизовский». Тогда появился и узнаваемый многими москвичами логотип, и известный слоган: «Нежная курочка из заботливых рук». В 2004 году на базе птицефабрики был открыт птицеперерабатывающий комплекс. Сегодня производственная мощность компании составляет 56 тысяч тонн мяса в год. На предприятии внедрен абсолютно новый способ, основу которого составляет географическое разделение технологических процессов. Расстояние между площадками, где выращивается птица, может достигать 80 км, а промышленный комплекс отделен санитарной зоной в 5 км.

Куры «Петелинка»: поговорим об ассортименте

Изначально бренд «Петелинка» предлагал покупателям тушки бройлеров. К слову, хозяйки высоко ценят тот факт, что курица от компании «Петелинка» может продаваться как цельными тушками, так и в разделанном виде. Кроме этого, компания поставляла на рынок субпродукты, шашлык в маринаде и фарш.

Однако в последние годы ассортимент известной фирмы существенно расширился. Он включает в себя и такие полуфабрикаты, как: котлеты «Домашние», котлеты «По-петелински» с сыром или из печени, зразы «По-петелински» с грибами, галантин, ромштекс, крокеты, колбаски и многие другие вкусности.

Несмотря на то, что кура считается диетическим продуктом, петелинские бройлеры достаточно сытные. Судите сами:

Подробнее узнать о продукции компании можно на официальном сайте http://petelinka.ru/

Преимущества куриц от компании «Петелинки»

Продукция бренда смогла занять лидирующие позиции на профильном рынке. И это, несмотря на то, что производители ориентируются в первую очередь на людей, чей достаток выше среднего. Среди достоинств петелинских бройлеров можно выделить:

Выращивание кур в экологически благоприятном районе Подмосковья.

Использование только натуральных качественных кормов. Антибиотики и гормоны роста здесь находятся под запретом.

Быстрая доставка с фермы на прилавки магазинов, что позволяет говорить о свежести продуктов.

Отсутствие заморозки. Мясо всего лишь охлаждается, сохраняя свой первоначальный вкус.

Использование воды из артезианских скважин в процессе переработки, что обеспечивает генетическую и экологическую безопасность.

Все эти факторы делают бройлеров от «Петелинки» невероятно привлекательными.

Курица «Петелинка»: отзывы и мнения хозяек

Продукция, поставляемая птицефабрикой, давно уже получила статус «Товар года». Она неоднократно занимала первые места в «Контрольной закупке», проводимой Первым каналом. А что же говорят обычные покупатели?

Отзывы людей, отдающих предпочтение продукции компании, весьма благосклонны. Курица «Петелинка» пользуется популярностью у покупателей. И дело здесь, скорее, не в наружной или телерекламе, а в народной молве. Мнения о продукте передаются из уст в уста, что способствует спросу на цыплят-бройлеров.

Вот что говорят люди:

Ольга: «Я предпочитаю курицу другому мясу, так как это выходит намного дешевле. В моем случае «Петелинка» — отличный вариант. Мясо всегда свежее и сочное, жирное и вкусное. Сразу чувствуется, что перед тобой молодой цыпленок, а не старая курица. Стоит отдать должное и упаковке. Продукт можно хорошо рассмотреть. Ни разу не замечала ни остатков перьев, ни неприглядных синяков».

Ирина: «К курам от «Петелинки» пришла методом проб и ошибок. Не скажу, что это деликатес, но, если сравнивать с другими производителями, петелинские продукты выигрывают. Нет в них ничего особенного, однако… Цвет мяса не вызывает подозрений, что его отбеливали для придания товарного вида. Никаких дополнительных запахов, кроме естественного куриного, не присутствует. Большого слоя жира не наблюдается, но это, я считаю, к лучшему. Зато вкус готовой куры способен порадовать любого гурмана. При условии, конечно, что вы умеете готовить этот продукт».

Куры «Петелинка – аппетитное лакомство

Популярность продукции бренда объясняется и еще одним немаловажным фактом: ее легко и быстро готовить. Сама курица большая. После разделки остается много мяса в районе хребта, поэтому косточку можно использовать для бульона.

Предприимчивые хозяйки знают множество рецептов приготовления куры. Например, можно попробовать курочку в карамели. Блюда оригинальное и очень вкусное. Для этого потребуется:

2 штуки филе «Петелинка;

100 мл бальзамического уксуса;

50 г сливочного масла;

100 г сахара;

специи и лимонный сок добавляются по вкусу.

Приготовить аппетитное лакомство достаточно просто. Промытое и высушенное филе разрезать на брусочки с размерами 2х1 см. Их нужно замариновать, не забыв сбрызнуть лимонным соком. Чем дольше они будут стоять в холодильники, тем лучше.

Маленькая хитрость: в маринад не следует добавлять соль, иначе мясо станет сухим. Солить бруски надо непосредственно перед термообработкой.