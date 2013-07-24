Продвижение сайта от «Web-Marketing»

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Продвижение сайта – отличный способ привлечь внимание интернет-пользователей и, соответственно, повысить уровень продаж и востребованности услуг.

Хотя само продвижение будет малоэффективным, если сайт до сих пор не оптимизирован.

Симптом этого явления известен: покупатели почему-то уходят с сайта, так и не сделав заказ.

В таком случае нужно изменить эту тенденцию и найти специалистов seo-оптимизации, которые со знанием дела легко устранят проблемы сайта, мешающие ему приносить прибыль своему владельцу.

Они изменят дизайн каждой страницы сайта, улучшат систему навигации для удобного оформления заказа или покупки. И через некоторое время его позиции улучшатся, а число интернет-пользователей, серьёзно настроенных на покупку, – намного увеличится.

Консалтинговое агентство «Web-Marketing» в г. Ижевске выполняет эти работы пользователям, заказавшим пакет "Оптимизация". Опытные специалисты тщательно проанализируют и найдут возможность улучшить некоторые важные элементы сайта. После этого он станет надёжным инструментом для увеличения продаж.

Когда же сайт будет достаточно привлекательным для целевой аудитории, самое время заказать здесь другой пакет – «Продвижение». И тогда специалисты «Web-Marketing» безотлагательно займутся комплексным интернет-маркетингом и продвижением сайта в поисковых системах Яндекс и Google.

Но это ещё не всё. Есть и другие пакеты – «Поддержка», «Анализ», «Комплексный»,

«Контекстная». Другими словами, агентство готово оказать действенную помошь в области поддержки и оценки сайта, его технического и маркетингового аудита, создания эффективной контекстной рекламы.

Среди других оказываемых услуг – SEO-копирайтинг, интернет-PR, веб-консалтинг и

юзабилити сайта (пользователю должно быть на сайте удобно, понятно, интересно и комфортно).