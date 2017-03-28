Серфинг-тур: проведи отпуск ярко!

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Пожалуй, один из наиболее интересных и самобытных видов спорта – это серфинг. Нельзя просто заниматься серфингом или серфить время от времени. Это особая культура, стиль жизни и образ мышления.
Большинство спортсменов посвящают этому всю жизнь и не представляют себе иного варианта бытия. Те, кому повезло родиться на берегу океана, самые счастливые и свободные люди. Жителям материка остается лишь недолгие радости в виде поездок на острова.
Поклонники экстремального и активного отдыха выбирают, так называемые, серфкемпы. Планируя отдых на Бали, в Греции или других не менее прекрасных местах, стоит задуматься о паре уроков в серфшколе. Если же душа требует максимального экстрима – серфкемп SurfVan – это лучший выбор. Двухнедельный тур с трансфером из Москвы, обучением серфингу и экскурсиями подарит незабываемые впечатления и окрасит отпуск яркими моментами.
Сегодня серфкемп – это не только способ активно провести отпуск, но и уникальная возможность открыть новую сторону своей натуры. В архиве команды SurfVan множество историй о преображении, изменении взглядов на мир, счастливом продолжении отпуска длиною в жизнь. Здесь можно и нужно не только учиться сефингу, но и знакомиться с людьми. Отдыхать от серой повседневности и просто жить, забыв о проблемах и обязанностях.
Даже, если Вы никогда не пробовали водные лыжи или сноуборд и не стояли на доске – это не помеха. Русскоязычные тренеры подробно объяснят суть происходящего, а фотоотчет поможет проанализировать ошибки и стать лучше. Тур с SurfVan включает перелет из Москвы, проживание в кемпе, уроки серфинга, инструкции и все трансферы. Проживают участники проекта в комфортабельном отеле с традициями хостела: дружная компания, круглосуточное общение и полноценный отдых после активного дня.
Название серфкемп полностью оправдывает себя. Это пионерский лагерь для взрослых. Каждый день организаторы тура проводят вместе с отдыхающими, организовывая интересные экскурсии, проводя занятия по серфингу и выдавая доски для катания без ограничений. Такой отдых обеспечит полное погружение в мир серфингистов и подарит общение только с единомышленниками.
Программа отдыха организована так, чтобы не приходилось тратить время на длинные переезды к месту экскурсий. Все фотографии можно забрать с собой, не доплачивая за них. А новые программы и всевозможные совместные тусовки позволят оставаться «на волне» и после возвращения домой.
Хотела сказать огромное спасибо за организацию такого чудесного отпуска, за незабываемые ощущения, новые эмоции и заряд позитива до следующего отдыха! Это было нереально круто, хотя почему нереально? Это было очень даже реально!!!! Сложно забыть то ощущение когда первый раз ловишь волну и встаешь на борд, чувствуешь себя на вершине(а точнее на волне), ощущаешь прилив энергии и кажется, что ты становишься в два раза сильнее, если не в три. И вот снова и снова ты пытаешься покорить волну и ощущение легкости и кайфа не перестает тебя покидать. Никогда не забуду свою первую волну… Наши поездки по затаенным местам острова, рафтинг и спуск с водопада, а так же подъем и встреча рассвета на вулкане. Да уж сложно будет затмить такой отдых чем-либо, поэтому предлагаю снова собраться вместе и оторваться на полную катушку!!! SurfVan, вы-ЛУЧШИЕ!
Согласен полностью! Мы сюда еще вернемся, надеюсь, что не один раз! Серф-лагерь стал нашим вторым домом. Организация на высоте, никакого дискомфорта мы за 2 недели не испытали ни разу. Целую неделю после поездки я ходил с приподнятым настроением! И знаете почему там по-настоящему круто? Потому что когда ты сюда попадаешь, ты сразу сливаешься с этим местом! Ты чувствуешь себя настоящим, это необычайное чувство единения с миром!