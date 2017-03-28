Серфинг-тур: проведи отпуск ярко!

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Пожалуй, один из наиболее интересных и самобытных видов спорта – это серфинг. Нельзя просто заниматься серфингом или серфить время от времени. Это особая культура, стиль жизни и образ мышления.

Большинство спортсменов посвящают этому всю жизнь и не представляют себе иного варианта бытия. Те, кому повезло родиться на берегу океана, самые счастливые и свободные люди. Жителям материка остается лишь недолгие радости в виде поездок на острова.

Поклонники экстремального и активного отдыха выбирают, так называемые, серфкемпы. Планируя отдых на Бали, в Греции или других не менее прекрасных местах, стоит задуматься о паре уроков в серфшколе. Если же душа требует максимального экстрима – серфкемп SurfVan – это лучший выбор. Двухнедельный тур с трансфером из Москвы, обучением серфингу и экскурсиями подарит незабываемые впечатления и окрасит отпуск яркими моментами.

Сегодня серфкемп – это не только способ активно провести отпуск, но и уникальная возможность открыть новую сторону своей натуры. В архиве команды SurfVan множество историй о преображении, изменении взглядов на мир, счастливом продолжении отпуска длиною в жизнь. Здесь можно и нужно не только учиться сефингу, но и знакомиться с людьми. Отдыхать от серой повседневности и просто жить, забыв о проблемах и обязанностях.

Даже, если Вы никогда не пробовали водные лыжи или сноуборд и не стояли на доске – это не помеха. Русскоязычные тренеры подробно объяснят суть происходящего, а фотоотчет поможет проанализировать ошибки и стать лучше. Тур с SurfVan включает перелет из Москвы, проживание в кемпе, уроки серфинга, инструкции и все трансферы. Проживают участники проекта в комфортабельном отеле с традициями хостела: дружная компания, круглосуточное общение и полноценный отдых после активного дня.

Название серфкемп полностью оправдывает себя. Это пионерский лагерь для взрослых. Каждый день организаторы тура проводят вместе с отдыхающими, организовывая интересные экскурсии, проводя занятия по серфингу и выдавая доски для катания без ограничений. Такой отдых обеспечит полное погружение в мир серфингистов и подарит общение только с единомышленниками.

Программа отдыха организована так, чтобы не приходилось тратить время на длинные переезды к месту экскурсий. Все фотографии можно забрать с собой, не доплачивая за них. А новые программы и всевозможные совместные тусовки позволят оставаться «на волне» и после возвращения домой.