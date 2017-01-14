14 января 2017

Юницкий: мошенник или гениальный ученый?

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Анатолий Эдуардович Юницкий

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 Анатолий Эдуардович Юницкий. Это имя уже много лет вызывает самые жаркие споры. Одни называют его гениальным ученым и изобретателем, другие – лгуном и мошенником.

Так кто же такой А.Э. Юницкий – мошенник, преследующий корыстные цели, или талантливый ученый, которому десятки раз приходилось отстаивать законные права на свои изобретения? Чтобы однозначно ответить на этот вопрос, обратимся к фактам биографии Анатолия Эдуардовича Юницкого.

Вот как, например, Юницкий патентовал свои ноу-хау в советское время.

В голове ученого одна за другой рождались тысячи идей, на патентование которых у него катастрофически не хватало времени. А оформление изобретений в СССР было слишком долгой и утомительной процедурой с бесконечными согласованиями в десятках инстанций. Творческому человеку, увлеченному разработками технических новинок, просто некогда было заниматься бумажной волокитой. Да и сама система оформления изобретений была, мягко говоря, странной: заявки на изобретения от частных лиц не принимались, а для того, чтобы изобретатель смог получить патент, ему необходимо было взять в соавторы несколько начальников различного ранга. Тогда открытие становилось ведомственным, и патентное бюро давало изобретению «зеленый свет».

 

Впрочем, Анатолий Эдуардович Юницкий был согласен на подобное, с позволения сказать, «соавторство» людей, не имеющих никакого отношения к науке, иначе бы ему не удалось запатентовать ни одного изобретения, а их было несколько десятков – и все были успешно внедрены в самые разные отрасли народного хозяйства. Вывод напрашивается сам собой: если бы был Юницкий мошенником и лгуном, вряд ли бы он получил хоть один патент на свои изобретения. Правда, и гонорары за свои изобретения ученому приходилось делить с этими «соавторами». С учетом того, что на всех выплачивалось не более 20 тыс. рублей при условии, что экономический эффект от внедрения ноу-хау будет превышать 1 млн. рублей, Юницкому доставалась лишь от 10 до 20% от вознаграждений. При этом чиновники-«прилипалы» нередко еще и удивленно спрашивали друг друга: «Каким это образом в наш коллектив затесался Юницкий?» Ну и кто же после этого мошенник – Юницкий или затесавшиеся советские чиновники?

 

Однажды все-таки Анатолий Эдуардович подал в суд, но не на чиновников, навязавших ему свое «соавторство», а на заводы, которые использовали его изобретение и не желали при этом платить законное вознаграждение. Один из белорусских заводов в Гомеле внедрил предложение ученого, заработав на этом несколько миллионов рублей, но выплатить законный гонорар отказался. Суд удовлетворил исковое требование Юницкого, обязав предприятие выплатить ему 3 тыс. рублей за изобретенную машину для резки волокон в производстве ворсонита.

 

Вообще в советское время творческим людям было сложно пробиться сквозь частокол чиновничьих преград: каждый из тех, от кого зависело подписание необходимых бумаг, стремился примазаться в соавторы к ученому или изобретателю. К тому же по закону того времени изобретатель не мог получить более 20 тыс. рублей за одно изобретение, да и то гонорар выплачивался лишь в течение первых пяти лет, независимо от экономического эффекта ноу-хау и сроках его использования.

 

С «прилипалами» же порой вообще доходило до абсурда: так называемые «соавторы», которых Юницкий включал в заявку только ради того, чтобы его изобретения были запатентованы, стали вычеркивать его из списка авторов. Работая в конструкторском бюро, такая вопиющая несправедливость происходила не единожды и повторялась до тех пор, пока заседании Научно-технического совета института Анатолий Эдуардович прямо не назвал своих «соавторов» прилипалами, привыкшими получать деньги за чужие изобретения.

 

В стремлении избавиться, наконец, от «соавторов» мошенников, Юницкий пришел к выводу, что ему не хватает знаний в области патентно-изобретательского права и решил освоить еще и эту профессию, чтобы беспрепятственно оформлять свои изобретения и ноу-хау молодых талантливых рационализаторов. Получив соответствующее образование, А.Э. Юницкий вскоре возглавил патентный отдел гомельского института механики металлополимерных систем Академии наук Белоруссии, который в то время являлся главным научным центром республики.

 

Набравшись опыта в патентом праве, Юницкий становится консультантом областного совета Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР), помогая сотням молодых талантов оформлять свои изобретения. Очевидно, что никаких корыстных целей он при этом не преследовал: единственным желанием ученого было приносить как можно больше пользы родной стране.  Вряд ли после этих биографических фактов кому-то захочется назвать Юницкого мошенником и лгуном.

 

19 комментариев

  • Конечно я понимаю опасения многие, касаемо вложений в проект. Скайвей как и любой краудфандинг – вещь не совсем надежная с той точки зрения, что нельзя предугадать исход событий. Просто неизвестно, насколько затянется сбор средств . Искренне надеюсь, что это удастся сделать очень быстро, потому что такой проект имеет место быть и должен быть.

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  • Объявить краудфандинг сбор было очень разумным решением. Действительно, если гора не идет к Магомеду, значит Магомед идет к горе. Нет богатого дяди, который может вложить деньги в проект, значит нужно как-то выкручиваться своими силами. Думаю скоро народ подтянется и удастся собрать нужную сумму.

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  • На днях решил приобрести акции Скайвей. Но тут дело не в желании заработать. Это скорее моя гражданская позиция и личные причины. Просто наверное впервые в жизни понял, что могу внести в клад в улучшение жизни всех жителей нашей страны. Надеюсь, что скоро многие поймут насколько хорош этот проект и тоже примут в нем участие.

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  • Это отличный вариант стартового бизнеса для тех, кто пока не нашел себя. Конечно, такую «махину» как Скайвей сложно назвать стартапом, но тем не менее. Для молодых бизнесменов, на руках у которых небольшой капитал – отличная возможность пробиться и заработать.

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  • Сложно конечно начать такой проект. И думаю правильно, что сейчас компания начала активно искать инвесторов. И правильно, что покупку акций предлагают всем желающим. Лично я сам сейчас задумываюсь над тем, чтобы вложить какую-то часть средств в это дело. НУ как минимум потому, что шанс разбаготеть очень велик)

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  • Сначала относился с подозрением к Скайвей, но когда все изучил, изменил свое мнение. Очень хороший информационный сайт, на котором можно найти все, что нужно. В том числе и про акции. Да и сам Юницкий очень отлично в своих интервью все рассказывает. Внушает доверие. С такими людьми хочется работать и развивать вместе.

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  • Будь у меня пару миллиардов, я бы выкупил все акции Скайвея и построил струнный транспорт по всей стране. Ясен пень, потом я бы свои деньги вернул в большем размере, но еще бы и пользу принес народу нашему. Ведь не только же все ради наживы делать. Но…я лишь студент. Поэтому, пока не разбогател, пойду пельмешек отварю)

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  • Давно слышал про проект, потом забыл. Тут случайно наткнулся на новости что Скайвей во всю продолжает строить Технопарк. Это правда очень круто, я рад, что проект развивается и не стоит на месте. За такими вещами, вроде струнного транспорта, стоит будущее всего нашего человечества!

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  • Очень интересный проект. По крайней мере, для населения уж точно. Намного удобнее, проще и доступнее, чем любые другие виды транспорта. Ну и конечно, главное преимущество – это скорость перемещения. Аналогов сейчас у нас не существует, которые могли бы быть такими же быстрыми.

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  • Я поражен тем, насколько Юницкий уникальный человек. 40 лет посвятить себя одному делу. 40 лет разрабатывать и создавать. 40 лет пытаться пробиться со своим делом куда-то вперед. 40 лет натыкаться на безразличие. Надеюсь, совсем скоро это закончится и Юницкий утрёт нос всем тем, кто в него не верил.

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  • Когда же Скайвей уже достроит свой экотехнопарк? Безумно хочется в живую увидеть проект, посмотреть, как все это работает. Потому что до сих пор не верится, что все это реально и мы сможем вот вот, совсем уже скоро, летать на юнибусах по небу.

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  • Юницкий прекрасный ученый. Придумать такое, да и не только придумать, но еще и воплотить – это много стоит. Видно что мужик со стержнем и не станет отказываться от своего. Именно те, кто не пасует перед каким-либо трудностями или недопониманием, всегда добиваются своего. Приятно смотреть, как человек болеет за свое дело.

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  • Давно не следил за Скайвей, а тут вдруг случайно наткнулся. Смотрю там уже Австралийцы во всю интересуются проектом, клинья подбивают. Сразу видно что народ знает, в чем соль. Берут быка за рога, как только видят перспективный проект. Так и надо, только так можно двигаться дальше.

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  • Тут прочел, что наши журналисты во всю сейчас обсасывают тему сравнений Скайвей с Hyperloop. Хотя я не понимаю, что тут вообще сравнивать. Системы абсолютно разные, посыл другой. И самое главное, что Скайвей – это наш, российский проект. Не пришедший к нам не пойми откуда, а от и до придуманный здесь.

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  • Собянин сошел с ума, если собирается вкладывать деньги в Hyperloop. Совершенно непонятный для меня проект, который пришел откуда-то из-за границы. Откуда к нему такая честь и внимание? Чем хуже тот же наш Скайвей, который был придуман у нас? Зачем сливать деньги в неизвестном направлении? Эту страну не победить.

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  • ЭКОТЕХНОПАРК строится, и это хорошо. Когда люди увидят пробную версию Скайвей, они сразу изменят свое мнение. Конечно, пока не увидели, все думают, что это что-то нереальное, фантастика. Поэтому и отношение такое не заинтересованное.

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  • С проектом познакомился год назад благодаря другу. Теперь вместе следим и ждём, когда наконец сможем увидеть Скайвей в живую. Думаю, это будет знаменательный день в истории не только нашей страны, но и всего мира.

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  • Если бы у меня была возможность оплатить весь проект струнного транспорта, я бы это сделал. Реально ведь здоровский проект, который стал бы настоящим прорывом в мире. Это добавило бы престижа нашей стране, и сделало бы жизнь людей намного проще и лучше.

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  • Москве (хотя бы) пора уже давно обзавестись струнный транспортом. Тут уже яблоку падать негде, столько машин. Пробки кругом. А общественный транспорт? Гигантские троллейбусы, автобусы, куча всего. А один струнный транспорт смог бы убрать 50% автомобилей с дорог столицы, значительно сделав город свободнее и чище.

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