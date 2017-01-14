Юницкий: мошенник или гениальный ученый?

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Анатолий Эдуардович Юницкий. Это имя уже много лет вызывает самые жаркие споры. Одни называют его гениальным ученым и изобретателем, другие – лгуном и мошенником.
Так кто же такой А.Э. Юницкий – мошенник, преследующий корыстные цели, или талантливый ученый, которому десятки раз приходилось отстаивать законные права на свои изобретения? Чтобы однозначно ответить на этот вопрос, обратимся к фактам биографии Анатолия Эдуардовича Юницкого.
Вот как, например, Юницкий патентовал свои ноу-хау в советское время.
В голове ученого одна за другой рождались тысячи идей, на патентование которых у него катастрофически не хватало времени. А оформление изобретений в СССР было слишком долгой и утомительной процедурой с бесконечными согласованиями в десятках инстанций. Творческому человеку, увлеченному разработками технических новинок, просто некогда было заниматься бумажной волокитой. Да и сама система оформления изобретений была, мягко говоря, странной: заявки на изобретения от частных лиц не принимались, а для того, чтобы изобретатель смог получить патент, ему необходимо было взять в соавторы несколько начальников различного ранга. Тогда открытие становилось ведомственным, и патентное бюро давало изобретению «зеленый свет».
Впрочем, Анатолий Эдуардович Юницкий был согласен на подобное, с позволения сказать, «соавторство» людей, не имеющих никакого отношения к науке, иначе бы ему не удалось запатентовать ни одного изобретения, а их было несколько десятков – и все были успешно внедрены в самые разные отрасли народного хозяйства. Вывод напрашивается сам собой: если бы был Юницкий мошенником и лгуном, вряд ли бы он получил хоть один патент на свои изобретения. Правда, и гонорары за свои изобретения ученому приходилось делить с этими «соавторами». С учетом того, что на всех выплачивалось не более 20 тыс. рублей при условии, что экономический эффект от внедрения ноу-хау будет превышать 1 млн. рублей, Юницкому доставалась лишь от 10 до 20% от вознаграждений. При этом чиновники-«прилипалы» нередко еще и удивленно спрашивали друг друга: «Каким это образом в наш коллектив затесался Юницкий?» Ну и кто же после этого мошенник – Юницкий или затесавшиеся советские чиновники?
Однажды все-таки Анатолий Эдуардович подал в суд, но не на чиновников, навязавших ему свое «соавторство», а на заводы, которые использовали его изобретение и не желали при этом платить законное вознаграждение. Один из белорусских заводов в Гомеле внедрил предложение ученого, заработав на этом несколько миллионов рублей, но выплатить законный гонорар отказался. Суд удовлетворил исковое требование Юницкого, обязав предприятие выплатить ему 3 тыс. рублей за изобретенную машину для резки волокон в производстве ворсонита.
Вообще в советское время творческим людям было сложно пробиться сквозь частокол чиновничьих преград: каждый из тех, от кого зависело подписание необходимых бумаг, стремился примазаться в соавторы к ученому или изобретателю. К тому же по закону того времени изобретатель не мог получить более 20 тыс. рублей за одно изобретение, да и то гонорар выплачивался лишь в течение первых пяти лет, независимо от экономического эффекта ноу-хау и сроках его использования.
С «прилипалами» же порой вообще доходило до абсурда: так называемые «соавторы», которых Юницкий включал в заявку только ради того, чтобы его изобретения были запатентованы, стали вычеркивать его из списка авторов. Работая в конструкторском бюро, такая вопиющая несправедливость происходила не единожды и повторялась до тех пор, пока заседании Научно-технического совета института Анатолий Эдуардович прямо не назвал своих «соавторов» прилипалами, привыкшими получать деньги за чужие изобретения.
В стремлении избавиться, наконец, от «соавторов» мошенников, Юницкий пришел к выводу, что ему не хватает знаний в области патентно-изобретательского права и решил освоить еще и эту профессию, чтобы беспрепятственно оформлять свои изобретения и ноу-хау молодых талантливых рационализаторов. Получив соответствующее образование, А.Э. Юницкий вскоре возглавил патентный отдел гомельского института механики металлополимерных систем Академии наук Белоруссии, который в то время являлся главным научным центром республики.
Набравшись опыта в патентом праве, Юницкий становится консультантом областного совета Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР), помогая сотням молодых талантов оформлять свои изобретения. Очевидно, что никаких корыстных целей он при этом не преследовал: единственным желанием ученого было приносить как можно больше пользы родной стране. Вряд ли после этих биографических фактов кому-то захочется назвать Юницкого мошенником и лгуном.
Конечно я понимаю опасения многие, касаемо вложений в проект. Скайвей как и любой краудфандинг – вещь не совсем надежная с той точки зрения, что нельзя предугадать исход событий. Просто неизвестно, насколько затянется сбор средств . Искренне надеюсь, что это удастся сделать очень быстро, потому что такой проект имеет место быть и должен быть.
Объявить краудфандинг сбор было очень разумным решением. Действительно, если гора не идет к Магомеду, значит Магомед идет к горе. Нет богатого дяди, который может вложить деньги в проект, значит нужно как-то выкручиваться своими силами. Думаю скоро народ подтянется и удастся собрать нужную сумму.
На днях решил приобрести акции Скайвей. Но тут дело не в желании заработать. Это скорее моя гражданская позиция и личные причины. Просто наверное впервые в жизни понял, что могу внести в клад в улучшение жизни всех жителей нашей страны. Надеюсь, что скоро многие поймут насколько хорош этот проект и тоже примут в нем участие.
Это отличный вариант стартового бизнеса для тех, кто пока не нашел себя. Конечно, такую «махину» как Скайвей сложно назвать стартапом, но тем не менее. Для молодых бизнесменов, на руках у которых небольшой капитал – отличная возможность пробиться и заработать.
Сложно конечно начать такой проект. И думаю правильно, что сейчас компания начала активно искать инвесторов. И правильно, что покупку акций предлагают всем желающим. Лично я сам сейчас задумываюсь над тем, чтобы вложить какую-то часть средств в это дело. НУ как минимум потому, что шанс разбаготеть очень велик)
Сначала относился с подозрением к Скайвей, но когда все изучил, изменил свое мнение. Очень хороший информационный сайт, на котором можно найти все, что нужно. В том числе и про акции. Да и сам Юницкий очень отлично в своих интервью все рассказывает. Внушает доверие. С такими людьми хочется работать и развивать вместе.
Будь у меня пару миллиардов, я бы выкупил все акции Скайвея и построил струнный транспорт по всей стране. Ясен пень, потом я бы свои деньги вернул в большем размере, но еще бы и пользу принес народу нашему. Ведь не только же все ради наживы делать. Но…я лишь студент. Поэтому, пока не разбогател, пойду пельмешек отварю)
Давно слышал про проект, потом забыл. Тут случайно наткнулся на новости что Скайвей во всю продолжает строить Технопарк. Это правда очень круто, я рад, что проект развивается и не стоит на месте. За такими вещами, вроде струнного транспорта, стоит будущее всего нашего человечества!
Очень интересный проект. По крайней мере, для населения уж точно. Намного удобнее, проще и доступнее, чем любые другие виды транспорта. Ну и конечно, главное преимущество – это скорость перемещения. Аналогов сейчас у нас не существует, которые могли бы быть такими же быстрыми.
Я поражен тем, насколько Юницкий уникальный человек. 40 лет посвятить себя одному делу. 40 лет разрабатывать и создавать. 40 лет пытаться пробиться со своим делом куда-то вперед. 40 лет натыкаться на безразличие. Надеюсь, совсем скоро это закончится и Юницкий утрёт нос всем тем, кто в него не верил.
Когда же Скайвей уже достроит свой экотехнопарк? Безумно хочется в живую увидеть проект, посмотреть, как все это работает. Потому что до сих пор не верится, что все это реально и мы сможем вот вот, совсем уже скоро, летать на юнибусах по небу.
Юницкий прекрасный ученый. Придумать такое, да и не только придумать, но еще и воплотить – это много стоит. Видно что мужик со стержнем и не станет отказываться от своего. Именно те, кто не пасует перед каким-либо трудностями или недопониманием, всегда добиваются своего. Приятно смотреть, как человек болеет за свое дело.
Давно не следил за Скайвей, а тут вдруг случайно наткнулся. Смотрю там уже Австралийцы во всю интересуются проектом, клинья подбивают. Сразу видно что народ знает, в чем соль. Берут быка за рога, как только видят перспективный проект. Так и надо, только так можно двигаться дальше.
Тут прочел, что наши журналисты во всю сейчас обсасывают тему сравнений Скайвей с Hyperloop. Хотя я не понимаю, что тут вообще сравнивать. Системы абсолютно разные, посыл другой. И самое главное, что Скайвей – это наш, российский проект. Не пришедший к нам не пойми откуда, а от и до придуманный здесь.
Собянин сошел с ума, если собирается вкладывать деньги в Hyperloop. Совершенно непонятный для меня проект, который пришел откуда-то из-за границы. Откуда к нему такая честь и внимание? Чем хуже тот же наш Скайвей, который был придуман у нас? Зачем сливать деньги в неизвестном направлении? Эту страну не победить.
ЭКОТЕХНОПАРК строится, и это хорошо. Когда люди увидят пробную версию Скайвей, они сразу изменят свое мнение. Конечно, пока не увидели, все думают, что это что-то нереальное, фантастика. Поэтому и отношение такое не заинтересованное.
С проектом познакомился год назад благодаря другу. Теперь вместе следим и ждём, когда наконец сможем увидеть Скайвей в живую. Думаю, это будет знаменательный день в истории не только нашей страны, но и всего мира.
Если бы у меня была возможность оплатить весь проект струнного транспорта, я бы это сделал. Реально ведь здоровский проект, который стал бы настоящим прорывом в мире. Это добавило бы престижа нашей стране, и сделало бы жизнь людей намного проще и лучше.
Москве (хотя бы) пора уже давно обзавестись струнный транспортом. Тут уже яблоку падать негде, столько машин. Пробки кругом. А общественный транспорт? Гигантские троллейбусы, автобусы, куча всего. А один струнный транспорт смог бы убрать 50% автомобилей с дорог столицы, значительно сделав город свободнее и чище.