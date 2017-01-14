Юницкий: мошенник или гениальный ученый?

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Анатолий Эдуардович Юницкий. Это имя уже много лет вызывает самые жаркие споры. Одни называют его гениальным ученым и изобретателем, другие – лгуном и мошенником.

Так кто же такой А.Э. Юницкий – мошенник, преследующий корыстные цели, или талантливый ученый, которому десятки раз приходилось отстаивать законные права на свои изобретения? Чтобы однозначно ответить на этот вопрос, обратимся к фактам биографии Анатолия Эдуардовича Юницкого.

Вот как, например, Юницкий патентовал свои ноу-хау в советское время.

В голове ученого одна за другой рождались тысячи идей, на патентование которых у него катастрофически не хватало времени. А оформление изобретений в СССР было слишком долгой и утомительной процедурой с бесконечными согласованиями в десятках инстанций. Творческому человеку, увлеченному разработками технических новинок, просто некогда было заниматься бумажной волокитой. Да и сама система оформления изобретений была, мягко говоря, странной: заявки на изобретения от частных лиц не принимались, а для того, чтобы изобретатель смог получить патент, ему необходимо было взять в соавторы несколько начальников различного ранга. Тогда открытие становилось ведомственным, и патентное бюро давало изобретению «зеленый свет».

Впрочем, Анатолий Эдуардович Юницкий был согласен на подобное, с позволения сказать, «соавторство» людей, не имеющих никакого отношения к науке, иначе бы ему не удалось запатентовать ни одного изобретения, а их было несколько десятков – и все были успешно внедрены в самые разные отрасли народного хозяйства. Вывод напрашивается сам собой: если бы был Юницкий мошенником и лгуном, вряд ли бы он получил хоть один патент на свои изобретения. Правда, и гонорары за свои изобретения ученому приходилось делить с этими «соавторами». С учетом того, что на всех выплачивалось не более 20 тыс. рублей при условии, что экономический эффект от внедрения ноу-хау будет превышать 1 млн. рублей, Юницкому доставалась лишь от 10 до 20% от вознаграждений. При этом чиновники-«прилипалы» нередко еще и удивленно спрашивали друг друга: «Каким это образом в наш коллектив затесался Юницкий?» Ну и кто же после этого мошенник – Юницкий или затесавшиеся советские чиновники?

Однажды все-таки Анатолий Эдуардович подал в суд, но не на чиновников, навязавших ему свое «соавторство», а на заводы, которые использовали его изобретение и не желали при этом платить законное вознаграждение. Один из белорусских заводов в Гомеле внедрил предложение ученого, заработав на этом несколько миллионов рублей, но выплатить законный гонорар отказался. Суд удовлетворил исковое требование Юницкого, обязав предприятие выплатить ему 3 тыс. рублей за изобретенную машину для резки волокон в производстве ворсонита.

Вообще в советское время творческим людям было сложно пробиться сквозь частокол чиновничьих преград: каждый из тех, от кого зависело подписание необходимых бумаг, стремился примазаться в соавторы к ученому или изобретателю. К тому же по закону того времени изобретатель не мог получить более 20 тыс. рублей за одно изобретение, да и то гонорар выплачивался лишь в течение первых пяти лет, независимо от экономического эффекта ноу-хау и сроках его использования.

С «прилипалами» же порой вообще доходило до абсурда: так называемые «соавторы», которых Юницкий включал в заявку только ради того, чтобы его изобретения были запатентованы, стали вычеркивать его из списка авторов. Работая в конструкторском бюро, такая вопиющая несправедливость происходила не единожды и повторялась до тех пор, пока заседании Научно-технического совета института Анатолий Эдуардович прямо не назвал своих «соавторов» прилипалами, привыкшими получать деньги за чужие изобретения.

В стремлении избавиться, наконец, от «соавторов» мошенников, Юницкий пришел к выводу, что ему не хватает знаний в области патентно-изобретательского права и решил освоить еще и эту профессию, чтобы беспрепятственно оформлять свои изобретения и ноу-хау молодых талантливых рационализаторов. Получив соответствующее образование, А.Э. Юницкий вскоре возглавил патентный отдел гомельского института механики металлополимерных систем Академии наук Белоруссии, который в то время являлся главным научным центром республики.

Набравшись опыта в патентом праве, Юницкий становится консультантом областного совета Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР), помогая сотням молодых талантов оформлять свои изобретения. Очевидно, что никаких корыстных целей он при этом не преследовал: единственным желанием ученого было приносить как можно больше пользы родной стране. Вряд ли после этих биографических фактов кому-то захочется назвать Юницкого мошенником и лгуном.