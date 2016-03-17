Туристу из США «дали» 15 лет каторги в КНДР

Власти США призывают Северную Корею помиловать и немедленно освободить американского студента, которого ранее приговорили к 15 годам каторги.

Отто Уормбиер – 21-летний студент Виргинского университета. В КНДР он приехал в январе как турист на пять дней. Когда молодой человек уже собирался вылетать обратно, его задержали в аэропорту. Его обвинили в том, что он сорвал политический плакат в зоне для персонала в международном отеле в Пхеньяне.

Суд состоялся 16 марта. Кадры предоставлены Центральным телеграфным агентством Кореи.

[свидетель]:

«Когда я вышел из офиса, там никого не было в то время. Поэтому я подумал, что кто-то намеренно снял плакат. Я вызвал охрану, чтобы она нашла плакат, а потом я сообщил в ведомство».

На суде Уормбиер признался, что, сорвав плакат, совершил тяжкое преступление против КНДР, следуя враждебной политике США и со стремлением подорвать основы единства Северной Кореи.

Обвинение просило для Уормбиера пожизненного заключения. Адвокат американца отметил, что его вина настолько тяжела, что не может быть оплачена даже смертью, но попросил суд вынести более мягкий приговор, чем требовали прокуроры.

Результат – 15 лет каторжного труда.

[Отто Уормбиер, осуждённый]:

«Мои брат и сестра нуждаются во мне. Я прошу вас увидеть, что я просто человек, и я совершил самую большую ошибку в своей жизни».

Белый дом заявил, что Пхеньян использует граждан США как «пешки» для достижения своих политических целей, и что ни в какой другой стране мира человека не приговорили бы к такому наказанию за подобные действия.

Ежегодно КНДР посещает около 6000 туристов из западных стран. При этом власти США и Канады советуют своим гражданам воздержаться от подобных поездок, поскольку они небезопасны. Напомним, в декабре суд КНДР приговорил канадского христианского пастора к пожизненной каторге за подрывную деятельность.