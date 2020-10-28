ООН: около 6000 афганцев были ранены или убиты с начала года

За первые девять месяцев 2020 года в Афганистане было убито либо ранено около 6000 человек. Такие..

За первые девять месяцев 2020 года в Афганистане было убито либо ранено около 6000 человек. Такие данные приводит ООН.

Несмотря на попытки заключить мир с группировкой «Талибан», усилия властей пока не увенчались успехом. В последние недели активизировались бои в некоторых регионах страны. Участились и теракты.

Это результат взрыва в Кабуле, который прогремел во вторник. Погибли трое гражданских, 14 человек получили ранения.

По данным властей, взрывчатые вещества сдетонировали возле здания Министерства внутренних дел.

[Хуссейн Набизада, свидетель]:

«Я находился чуть дальше отсюда. Но когда услышал взрыв, то подошёл ближе и увидел многих раненых, включая детей, которые лежали на земле. По этой дороге ходят школьники, тут недалеко школа».

Ответственность за взрыв не взяла ни одна группировка, однако власти подозревают «Талибан».

24 октября в Кабуле также произошёл теракт с участием смертника. Тогда бомба взорвалась в образовательном центре, убив 24 человека, включая учеников-подростков. Раненых – десятки.

Тем временем в Дохе продолжатся переговоры между представителями властей страны и афганскими боевиками. Событие назвали историческим, поскольку воюющие стороны впервые за десятилетия встретились лицом к лицу. Однако они до сих пор не могут прийти к согласию по ряду спорных вопросов.

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