Австралия требует от Китая извинений за фейковое фото в Twitter

Премьер-министр Австралии выразил крайнее негодование в связи с публикацией, которая недавно появилась на официальной странице пресс-секретаря..

Премьер-министр Австралии выразил крайнее негодование в связи с публикацией, которая недавно появилась на официальной странице пресс-секретаря Министерства иностранных дел Китая в Twitter. Чжао Лицзянь разместил фейковое изображение, на котором мужчина в австралийской военной форме приставил нож к горлу афганского ребёнка. Подпись под картинкой гласит: «Не бойся, мы пришли с миром». [Скотт Моррисон, премьер-министр Австралии]:«Это в высшей степени возмутительно. Это нельзя оправдать ничем. Китайскому правительству должно быть стыдно за этот пост. Оно опозорило себя в глазах мира».

По словам премьер-министра, это изображение фальшивое и оскорбляет всех австралийских военных.

[Скотт Моррисон, премьер-министр Австралии]:«Австралия требует от Министерства иностранных дел Китая извинений за этот возмутительный пост. Мы также добиваемся его немедленного удаления. Мы уже связались с Twitter. Это ложный образ и ужасное оскорбление наших военных, которые служат в этой форме более 100 лет».

Представитель МИД КНР опубликовал это изображение на фоне расследования, которое недавно начали в отношении небольшой группы австралийских военных. Их обвиняют в том, что они во время войны в Афганистане убили нескольких гражданских, поскольку считали их сторонниками «Талибана». И среди них якобы были два 14-летних подростка. Официальных результатов расследования пока нет.

Отношения между Канберрой и Пекином накалились в апреле, когда премьер-министр призвал расследовать истоки происхождения нового коронавируса.

[Скотт Моррисон, премьер-министр Австралии]:«Несомненно, между Китаем и Австралией существует напряженность. Но решать её нужно не так. Австралия терпеливо добивалась решения проблем в наших отношениях зрелым и ответственным образом, добиваясь участия как на уровне лидеров, так и на уровне министров».

Китай является крупнейшим торговым партнёром Австралии. Ранее в этом месяце он выразил недовольство правилами Канберры в отношении иностранных инвестиций, национальной безопасности и прав человека.

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