Трамп призвал провести полную экспертизу почтовых бюллетеней

Президент США Дональд Трамп призвал провести полную проверку бюллетеней, которые были отправлены по почте в ключевых..

Президент США Дональд Трамп призвал провести полную проверку бюллетеней, которые были отправлены по почте в ключевых штатах во время выборов 3 ноября.

В длинной заранее записанной речи он сказал, что на десятках тысяч бюллетеней стоят фальшивые подписи. По его словам, необходимо сверить подписи, поскольку есть свидетельства того, что бюллетени не заполняли те избиратели, от чьего имени они были отправлены.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Я готов принять любой достоверный результат выборов. Надеюсь, Джо Байден тоже готов. Но у нас уже есть доказательства. У нас есть десятки тысяч бюллетеней и даже ещё больше, чтобы кардинально изменить ситуацию в штатах, о которых мы говорим».

За последние три недели команда адвокатов Трампа отправила несколько писем губернатору штата Джорджия Брэду Раффенсбергеру, требуя полного аудита подписей. Однако он ответил, что сверить подписи на конверках и бюллетенях не представляется возможным из-за закона о защите личных данных. При этом юристы Трампа также требовали проверить подписи в Пенсильвании – ещё одном ключевом штате.

Президент и его команда уверены, что победа Байдену досталась за счёт вброса фальшивых бюллетеней, отправленных по почте.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Вброс был огромным. И почти все голоса были за Байдена. До сих пор все пытаются понять, откуда они поступили. Я лидировал с большим отрывом, а потом проиграл с маленьким отрывом. Это видно вот здесь. 3:42 ночи. Это Висконсин. Ужас. Просто ужасно».

В день выборов и после них наблюдатели от республиканцев жаловались, что в управляемых демократами округах им не позволяли следить за внесением данных в таблицы.

Между тем, недавно в нескольких штатах, включая Мичиган, Аризону и Пенсильванию, прошли слушания, на которых выступили очевидцы фальсификаций. Они рассказали не только о подозрительных стопках бюллетеней, но также и о странной работе электронных аппаратов учёта голосов Dominion.

Губернаторы этих штатов заявили, что свидетельств недостаточно, чтобы перевернуть исход голосования.

Трамп тем временем говорит, что будет продолжать разоблачать фальсификации и добиваться честного исхода выборов.

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