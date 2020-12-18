Федеральные системы США подверглись масштабной хакерской атаке

Системы федеральных ведомств США подверглись масштабной хакерской атаке. Это произошло после обновления программного обеспечения SolarWinds, которым пользуются агентства. ПО было заражено вредоносным кодом.

Среди пострадавших – и Министерство энергетики США. Одно из его подразделений наблюдает за запасами ядерного оружия в стране. При этом ведомство отметило, что атака не поставила под угрозу национальную безопасность.

По данным SolarWinds, вредоносное обновление программного обеспечения установили до 18 тысяч её клиентов. При этом компания обслуживает более 300 тысяч человек по всему миру, а также пять филиалов вооруженных сил США, более 420 корпораций и Офис амерканского президента.

Взлом у себя подтвердили министерства торговли и финансов США, и даже компания Microsoft. При этом Федеральное агентство по кибербезопасности говорит, что атака оказалась масштабнее, чем полагали ранее, и что её осуществили иностранные участники. Также стало известно, что хакерская атака началась ещё в марте 2020 года и была произведена сразу несколькими способами.

В список пострадавших компаний также входит Dominion Voting Systems. Эта фирма поставляет свое оборудование и программное обеспечение для голосования в 28 штатов. И именно она оказалась в центре обвинений в фальсификациях на недавних выборах американского президента.

Генеральный директор Dominion 15 декабря сообщил законодателям штата Мичиган, что компания никогда не использовала продукты SolarWinds Orion. Однако скриншот веб-страницы Dominion показывает, что Dominion действительно использует технологию SolarWinds.

Позже Dominion изменила страницу, чтобы удалить любые ссылки на SolarWinds, однако веб-сайт SolarWinds всё еще находится в исходном коде страницы.

В настоящее время ФБР, Агентство по кибербезопасности и Управление национальной разведки ведут расследование.

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