Республиканские сенаторы Джорджии призывают Майка Пенса отсрочить подсчёт выборщиков

Республиканские сенаторы в штате Джорджия добиваются, чтобы подсчёт голосов выборщиков, намеченный на 6 января, отложили. Не..

Республиканские сенаторы в штате Джорджия добиваются, чтобы подсчёт голосов выборщиков, намеченный на 6 января, отложили. Не менее 15 из них направили совместное обращение к вице-президенту Майку Пенсу и попросили его перенести заседание Конгресса на более поздний срок.

Они выразили обеспокоенность в связи с многочисленными свидетельствами махинаций на выборах президента. Они призывают сначала перепроверить бюллетени и автоматы для голосования.

Особое подозрения вызывает пункт для голосования State Farm Arena в городе Атланта. Есть видеозапись, на которой видно, что в течение определённого периода, когда шёл подсчёт голосов, там не присутствовали наблюдатели от Республиканской партии. В этот период работники доставали из-под стола сумки с бюллетенями неизвестного происхождения.

Ранее адвокаты Дональда Трампа также сказали, что Майк Пенс должен отложить окончательный подсчёт голосов выборщиков, а законодательные собрания из шести ключевых штатов должны провести проверки и прояснить, какой из кандидатов одержал победу.

Между тем, президент Дональд Трамп и его команда прибыли в Джорджию в рамках предвыборной кампании двух кандидатов от штата в Сенат.

Это ключевое голосование, которое определит, кто будет контролировать верхнюю палату Конгресса США. Там остаётся всего два вакантных места. На них претендуют два республиканца и два демократа.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Завтра вся нация будет рассчитывать на Джорджию. Весь мир рассчитывает на жителей Джорджии. На кону судьба нашей страны. Она в ваших руках. Вам нужно добиться того, чтобы выиграли республиканцы, и выиграли с таким отрывом, чтобы демократы не смогли провести махинации. Они будут пытаться это сделать».

Несмотря на то, что крупные СМИ в США уже объявили Джо Байдена избранным президентом, команда Трампа настаивает на том, что имели место масштабные фальсификации. Она добивается того, чтобы провести физическую проверку бюллетеней и сверить подписи. Также она хочет проверить машины для голосования Dominion.

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