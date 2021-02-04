ЕС: половина афганцев нуждается в гуманитарной помощи

Половина афганцев нуждается в гуманитарной помощи. Однако растущее насилие в стране мешает поставкам. Об этом сказал..

[Янез Ленарчич, еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи]:

«Мы призываем к немедленному безоговорочному и всеобъемлющему прекращению огня в Афганистане. Это повысит шансы на завершение мирного процесса. А насилие снижает эти шансы».

Половина афганцев нуждается в гуманитарной помощи. Однако растущее насилие в стране мешает поставкам. Об этом сказал еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи Янез Ленарчич. Он ещё раз призвал стороны конфликта, то есть правительство и «Талибан», объявить перемирие.

Ленарчич посетил Кабул, чтобы объявить, что в этом году ЕС выделит на гуманитарные проекты в Афганистане 32 миллиона евро. Он также отметил, что сумма в случае необходимости может возрасти.

[Янез Ленарчич, еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи]:

«Важно, чтобы все в Афганистане, включая правительство, талибов и других, понимали, что обеспечение беспрепятственного доступа для гуманитарной помощи – это их обязанность в соответствии с международным гуманитарным правом».

Афганское правительство и «Талибан» ведут переговоры о политическом урегулировании конфликта при посредничестве США. Однако растущее насилие разрушает надежды на мир.

[Вакил Ибрагим, бежавший из дома афганец]:

«Я призываю правительство и «Талибан» заключить мир, чтобы бежавшие люди смогли вернуться в свои дома».

Даже в обычно спокойные зимние месяцы по всей стране вспыхивали боевые действия. Также по Афганистану прокатилась волна убийств правительственных чиновников и представителей гражданского общества.

Так, в среду в результате взрыва в Кабуле погиб офицер полиции. В южном городе Кандагар неизвестные убили религиозного лидера, а на востоке в Джелалабаде был убит судья.

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