В Петербурге открылась персональная выставка Владимира Кожевникова «Все залито светом»

Персональная выставка петербургского художника Владимира Кожевникова «Всё залито светом» открылась в выставочном центре Союза художников. Здесь представлен итог его более чем 30-летней работы по многолетним материалам пленэров в Италии и Франции. Это сотни этюдов и зарисовок.

За высокий профессионализм и выдающиеся достижения в искусстве Президиум Европейской академии естественных наук (Президиум ЕАЕН, Ганновер, Германия) в 2019 году Кожевникову присвоил звание «Заслуженный художник Европы».

Владимир Кожевников как говорят его друзья, «он весь в живописи с головы до ног, это его и хобби, и работа, и жена, и ребёнок». Ему подвластны и натюрморты, и пейзажи. В его работах – суровая природа Русского Севера, а также полные света и тепла живописные места Средиземноморья и Адриатики.

Художник Владимир Баженов: «У него абсолютно идеальная композиция, цвет, эмоциональные работы. Каждая картина у него очень образная. Ты оказываешься частью этой картины, настолько мощно подано, что лёгкое потрясение, ощущение, что ты там находишься».

Потомственный петербургский художник стал заниматься живописью уже во взрослом возрасте. Однажды на третьем курсе физфака его увлекла тема реставрации древнерусских икон, чему он посвятил 25 лет своей жизни, однако главным делом стала масляная живопись.

Владимир Кожевников: «Я считаю, что и цитирование, и преемственность, и знание предшествующих поколений – они для художника обязательны, иначе каждый раз ты изобретаешь велосипед и допускаешь огромное количество ошибок, а у тебя нет времени их допускать, поэтому надо постоянно учиться, чем дальше ты учишься, тем больше понимаешь, что совсем мало знаешь».

Выставка продлится до конца февраля.

Короткая ссылка на эту страницу: