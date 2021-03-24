52-летняя индийская модель начала кампанию «Возраст – это не тюрьма»

Индийская модель Грита Джей позирует перед фотографом в одной из мини-студий Мумбаи. Она снимается для рекламы..

Индийская модель Грита Джей позирует перед фотографом в одной из мини-студий Мумбаи. Она снимается для рекламы нижнего белья. Но самое интересное не это, а то, что этой женщине уже 52 года.

Модная индустрия в целом и индийская в частности, как и спорт, делает упор на молодость. Однако в мире растёт тренд и на возрастных моделей. Грита начала кампанию под названием «Возраст – это не тюрьма». Она хочет стать примером для женщин, призывая их отбросить представления о красоте.

[Грита Джей, 52-летняя модель]:

«Женщина проживает жизнь, ставя на первый план счастье детей и мечты мужа. Когда приходит время подумать о себе, уже становится поздно».

Будучи юной девушкой, Грита, как и многие её ровесницы, мечтала о модельной карьере. Но эта профессия считалась не очень респектабельной. В итоге она стала школьной учительницей.

Кардинально изменить свою жизнь индианка решила только в 50 лет. Она приняла участие в конкурсе красоты для женщин в возрасте и заняла второе место. Говорит, что это достижение вернуло ей уверенность в себе, и она начала строить карьеру модели.

[Грита Джей, 52-летняя модель]:

«Я хочу сказать всем женщинам: да, заботиться о мечтах своих мужей и близких и поддерживать их нужно. Но также нельзя забывать и о собственной жизни и желаниях. Нужно ценить свои мечты и работать над их достижением так же, как вы работаете ради желаний близких. Возраст не должен быть тюрьмой. Неважно, сколько вам лет: 20, 30, 40, 50, 60 или 70».

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