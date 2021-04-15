США выводят войска из Афганистана, но будет ли это концом войны?

У американского ветерана ВМС Тома Портера – смешанные чувства после того, как Вашингтон решил к осени..

[Том Портер, офицер резерва ВМС США]:

«Мы как нация стольким пожертвовали за последние 20 лет. Мы отправились туда в качестве меры реагирования на террористические атаки 11 сентября. Столько наших драгоценных жизней было потеряно, столько ветеранов вернулись калеками».

У американского ветерана ВМС Тома Портера – смешанные чувства после того, как Вашингтон решил к осени вывести из Афганистана всех американских военных.

Президент Джо Байден объявил, что до 11 сентября из Афганистана будут выведены все 2500 военных, которые там остаются. Таким образом, завершится самая длинная для США война. Это произойдёт в 20-ю годовщину терактов 11 сентября.

[Том Портер, офицер резерва ВМС США]:

«Американцы уже забыли, что мы там находимся. Очень трудно продолжать войну, когда люди уже не помнят, какова наша миссия и цели, и что мы там делаем».

В ходе боевых действий погибло 2448 американцев. Из бюджета на операции было выделено около двух триллионов долларов.

Впрочем, не все считают решение Байдена целесообразным. Так, американский сенатор Линдси Грэм говорит, что оставшиеся американские военные вместе с коалиционными силами Афганистана – это сдерживающий фактор для боевиков «Аль-Каиды». Они также следили за тем, чтобы «Талибан» выполнял все условия договора с властями. Однако теперь ситуация может измениться в худшую сторону.

[Линдси Грэм, американский сенатор-республиканец]:

«Нам пытаются внушить, что война уже завершилась, и что Джо Байден положил конец длиннейшей войне в истории США. Со всем уважением к Джо Байдену: вы не завершили войну, вы её продлили. Вы сделали её больше, а не меньше».

Как ожидается, вывод войск начнётся 1 мая. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб говорит, что поддерживает вывод американских войск. Он поизойдёт одновременно с уходом контингента НАТО. Военный альянс также выведет свой персонал из страны до 11 сентября.

В Афганистане по-прежнему остаётся около 7000 не американских военных. В основном, из стран-членов НАТО, а также из Австралии, Новой Зеландии и Грузии. Их намного больше, чем военных из США, однако они по-прежнему полагаются на воздушную поддержку, планирование и командование со стороны Вашингтона.

Основная задача военных НАТО – тренировать и вооружать афганские силы безопасности, чтобы они могли противостоять боевикам «Талибана».

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