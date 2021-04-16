Афганский дизайнер воплотила мечту благодаря онлайн-платформе

Афганский дизайнер Мириам Юсуфи создаёт эскиз нового платья в своём доме в Кабуле. Наряды 25-летней женщины сочетают западный и традиционный афганский стили и стоят от 12 до 100 долларов.

[Мариам Юсуфи, дизайнер]:

«Я и не надеялась, что моя мечта когда-то воплотится».

Предприниматели, как Мариам, могут вести бизнес благодаря электронной коммерции, которая в Афганистане активно развивается. В 2016 году здесь создали платформу Click.af. Она напрямую связывает производителей и клиентов со всего мира.

[Мариам Юсуфи, дизайнер]:

«Я рада, что в стране есть такие платформы, где можно размещать фото и описание одежды, и люди из любой точки мира могут с лёгкостью выбирать эту одежду. В первую неделю, когда я начала свой бизнес, благодаря Click.af я получила 14 заказов».

Ситуация с безопасностью в Афганистане продолжает оставаться напряжённой из-за активности боевиков-талибов.

[Мариам Юсуфи, дизайнер]:

«Когда я думаю о войне в Афганистане, я не могу понять, почему она не заканчивается. Правительство сражается, Талибан сражается, американские силы сражаются, но каков результат? За что они сражаются? Когда у нас уже наступит мир? Мы все очень устали. В такой обстановке я живу всю сознательную жизнь».

Создатели платформы говорят, что сайт уже помог 45 афганкам начать свой бизнес – такой же, как у Мариам.

[Масиулла Станикзай, основатель Click.af]:

«Мы смогли подключить к сети местных продавцов, ремесленников и художников и связать их с клиентами на глобальном рынке. Раньше они не могли продавать свои товары напрямую иностранным покупателям. Им приходилось работать через посредников».

Между тем, клиенты рады, что могут делать заказы, не выходя из дома.

[Бушра Фаркиш, покупательница]:

«Несмотря на проблемы с безопасностью и обстановкой в стране, наши онлайн-службы нашли способ работать. У них есть клиенты, и они предоставляют услуги очень хорошо».

Тем временем, Мариам планирует расширять свою компанию и в будущем хочет, чтобы её бренд стал синонимом афганского дизайна.

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