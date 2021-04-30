В Афганистан из США вернулись 33 артефакта, вывезенных контрабандистами
В Национальный музей Афганистана в Кабуле вернулись 33 артефакта, которые ранее контрабандисты вывезли из страны. Спецслужбы..
Дата загрузки: 2021-04-30
[Мохаммад Фахим Рахими, директор музея]:
«За последние 20 лет разные страны вернули нам 10 500 предметов старины. Недавний пример – это 33 древних артефакта, которые возвращены из США».
Артефакты относятся ко II и XI векам нашей эры.
Войны в Афганистане не прекращаются уже более 40 лет. В ходе вооружённых конфликтов было уничтожено множество произведений искусства, исторических артефактов и архитектурных ценностей.
В 2001 году талибы разрушили две гигантские бамианские статуи Будды, а также десятки более мелких статуй, относящихся к III веку нашей эры. Эти артефакты, найденные в монастырях, хранились в Национальном музее.
Кроме того, военные крали реликвии и незаконно продавали их за границу.
[Мохаммад Тахир Зухайр, и. о. министра культуры Афганистана]:
«Я призываю весь народ Афганистана в рамках национальной кампании остановить контрабандистов и помочь нашим службам безопасности предотвратить незаконные раскопки».
Национальный музей Афганистана был построен сто лет назад. В 90-х годах здание использовали в качестве военной базы, поэтому оно стало мишенью для ракетных обстрелов и сильно пострадало.
Международное сообщество собрало деньги на ремонт музея, и он вновь открылся в 2004 году.
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