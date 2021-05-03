Взыв бензовозов в Кабуле: не менее 9 погибших

По меньшей мере, девять человек погибли, ещё 14 пострадали в Кабуле в результате взрыва бензовозов на..

[водитель-очевидец]:

«Точно не знаю, сколько людей погибло, но один наш водитель пропал без вести. От некоторых остались только кости, большинство превратились в пепел». [местный житель]:

«Сначала прогремело подряд три взрыва. Я вышел посмотреть и увидел сильный пожар. Мы решили уехать отсюда и отправились на ночь в дом к родственнику в Кабуле. Утром, когда мы вернулись, то увидели, что в нашем доме выбиты все стёкла и двери».

По меньшей мере, девять человек погибли, ещё 14 пострадали в Кабуле в результате взрыва бензовозов на автостоянке под городом. В целом сгорело более 50 машин. Вспыхнувший при этом сильный пожар также вызвал отключение электроэнергии в некоторых районах афганской столицы.

Грузовики были припаркованы на северной окраине города. Причина взрывов пока неизвестна. При этом город напряжён, и власти готовятся к возможным нападениям со стороны боевиков «Талибана». Некоторые источники в службе безопасности сообщили журналистам, что взрывы могла вызвать талибская ракета, однако официальный представитель группировки это отрицает. Некоторые очевидцы также говорили, что перед взрывами слышали стрельбу.

«Талибан» недоволен тем, что сделанное недавно президентом США Джо Байденом заявление о выводе американских войск из Афганистана нарушает договор, подписанный при администрации Дональда Трампа. Байден распорядился вывести войска до 11 сентября, а Трамп обещал сделать это до 1 мая.

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