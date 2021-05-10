Взрыв у школы в Кабуле: число погибших возросло до 58

До 58 возросло число погибших в результате взрыва у школы в Кабуле. Ещё 150 пострадавших остаются..

До 58 возросло число погибших в результате взрыва у школы в Кабуле. Ещё 150 пострадавших остаются в больницах.

Взрыв прогремел в субботу вечером в шиитском районе Дашт-э-Барчи на западе афганской столицы. Бомба взорвалась в автомобиле, начинённом артиллерийскими минам. В тот момент школьники как раз выходили с уроков. Большинство жертв – девочки.

Родственники хоронят погибших.

[Гулам Хуссэйн, дядя погибшей школьницы]:

«Ей было 15 лет, и она училась в 8 классе. Она была очень прилежной и никогда не пропускала уроки. Вчера её мама просила её не ходить школу, но она ответила: «Нет, мама, сегодня я пойду, а завтра не пойду». Это было правдой, сегодня мы её хороним». [Мохаммад Сарик, родственник погибшего школьника]:

«Наше послание властям: они должны обеспечить мир и безопасность, и наше послание бессердечному врагу: остановите насилие в Кабуле и примите мир и стабильность. Сколько ещё нам хоронить убитых? Чиновники только извиняются и приносят соболезнования, но нам от этого не легче».

Ответственность за взрыв пока никто не взял. «Талибан» сказал, что непричастен.

Этот шиитский район часто атакуют суннитские исламистские боевики. Так, около года назад здесь было совершено нападение на больницу. Тогда погибло 24 человека, в основном – женщины и дети.

Взрыв погремел спустя неделю после того, как США и НАТО начали выводить из Афганистана свои оставшиеся войска. Эта миссия должна завершиться 11 сентября.

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