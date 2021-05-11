Взрывы в Кабуле: раненые школьницы намерены продолжать учиться

14-летняя Рукия видела то, чего не должны видеть школьники. В минувшую субботу на её глазах прогремели..

[Рукия Бакши, пострадавшая от взрывов]:

«Когда прогремел первый взрыв, у меня закружилась голова, и я хотела пойти домой. Но как только я встала, то… не знаю, что это было – ракета или второй взрыв – я потеряла сознание».

14-летняя Рукия видела то, чего не должны видеть школьники. В минувшую субботу на её глазах прогремели взрывы. Взрывчаткой был начинён автомобиль, припаркованный у здания школы на западе Кабула.

Когда дети стали в панике разбегаться, взорвались ещё две бомбы.

Погибло не менее 68 человек. Более 165 получили ранения.

[Алиджан Бакши, отец пострадавшей школьницы]:

«Плохое чувство, что тут ещё сказать. Она очень талантливая ученица, очень любит учиться, и теперь она в таком положении. Сейчас важнее её здоровье».

16-летняя Тахера тоже находилась рядом со школой в тот злополучный момент.

[Тахера Хассани, пострадавшая от взрыва]:

«Мы попрощались с одноклассницами и пошли домой. Мы уже отошли от школы, когда прогремел взрыв. Потом вокруг всё горело, было темно. Я отползла на другую сторону дороги и увидела, что вся одежда в крови».

Президент Афганистана обвинил в атаке боевиков Талибана.

Несмотря на постоянную опасность, обе девушки не намерены бросать учёбу.

[Рукия Бакши, пострадавшая от взрывов]:

«Если встал после падения, значит победил. Я продолжу ходить в школу, когда выздоровею». [Тахера Хассани, пострадавшая от взрыва]:

«Как только поправлюсь, вернусь к учёбе, чтобы сказать боевикам, что так им нас не остановить. Они поступают неправильно. Давайте жить мирно».

После взрывов в Кабуле усилили меры безопасности, однако власти говорят, что не способны обеспечить полную охрану во всех школах, мечетях и других общественных местах.

Напомним, США и НАТО начали выводить из Афганистана свой оставшийся военный контингент. Миссия должна завершиться 11 сентября.

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