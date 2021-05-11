Взрывы в Кабуле: раненые школьницы намерены продолжать учиться
14-летняя Рукия видела то, чего не должны видеть школьники. В минувшую субботу на её глазах прогремели..
Дата загрузки: 2021-05-11
[Рукия Бакши, пострадавшая от взрывов]:
«Когда прогремел первый взрыв, у меня закружилась голова, и я хотела пойти домой. Но как только я встала, то… не знаю, что это было – ракета или второй взрыв – я потеряла сознание».
Когда дети стали в панике разбегаться, взорвались ещё две бомбы.
Погибло не менее 68 человек. Более 165 получили ранения.
[Алиджан Бакши, отец пострадавшей школьницы]:
«Плохое чувство, что тут ещё сказать. Она очень талантливая ученица, очень любит учиться, и теперь она в таком положении. Сейчас важнее её здоровье».
16-летняя Тахера тоже находилась рядом со школой в тот злополучный момент.
[Тахера Хассани, пострадавшая от взрыва]:
«Мы попрощались с одноклассницами и пошли домой. Мы уже отошли от школы, когда прогремел взрыв. Потом вокруг всё горело, было темно. Я отползла на другую сторону дороги и увидела, что вся одежда в крови».
Президент Афганистана обвинил в атаке боевиков Талибана.
Несмотря на постоянную опасность, обе девушки не намерены бросать учёбу.
[Рукия Бакши, пострадавшая от взрывов]:
«Если встал после падения, значит победил. Я продолжу ходить в школу, когда выздоровею».
[Тахера Хассани, пострадавшая от взрыва]:
«Как только поправлюсь, вернусь к учёбе, чтобы сказать боевикам, что так им нас не остановить. Они поступают неправильно. Давайте жить мирно».
После взрывов в Кабуле усилили меры безопасности, однако власти говорят, что не способны обеспечить полную охрану во всех школах, мечетях и других общественных местах.
Напомним, США и НАТО начали выводить из Афганистана свой оставшийся военный контингент. Миссия должна завершиться 11 сентября.
Короткая ссылка на эту страницу: