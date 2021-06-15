ООН готовится к увеличению числа переселенцев в Афганистане

ООН готовится к тому, что в Афганистане появится больше беженцев и внутренних перемещённых лиц. Такое может..

ООН готовится к тому, что в Афганистане появится больше беженцев и внутренних перемещённых лиц. Такое может произойти после вывода военного контингента США и других стран НАТО, который покинет Афганистан к 11 сентября.

По мере вывода иностранных войск в стране уже растёт насилие. На прошлой неделе боевики напали на сотрудников британо-американской некоммерческой организации, занимающейся разминированием, и убили десять человек.

[Филиппо Гранди, Верховный комиссар ООН по делам беженцев]:

«С выводом международных войск положение, возможно, или, вероятнее всего, ухудшится. Поэтому мы готовимся к чрезвычайной ситуации внутри страны, а также в соседних странах на случай, если люди пересекут границу».

По данным ООН, сейчас в мире насчитывается примерно 2,5 миллиона афганских беженцев. Ещё 4 миллиона 800 тысяч человек бежали из своих домов внутри страны.

Во время вывода иностранных сил также ослабла помощь посредников в мирном урегулировании конфликта между правительством Афганистана и запрещённым в России исламистским движением «Талибан».

[Филиппо Гранди, Верховный комиссар ООН по делам беженцев]:

«Между талибами и правительством идут переговоры. И важно, чтобы международное сообщество поддержало их и помогло им завершиться позитивно. Именно политические действия должны прийти на смену конфликту».

США ввели войска в Афганистан после терактов 11 сентября 2001 года. При поддержке Объединённого исламского фронта спасения Афганистана они свергли режим талибов. США также оказывают денежную помощь южно-азиатской стране. С 2002 года было выделено почти 4 миллиарда долларов.

[Марк Лоукок, представитель ООН по гуманитарным вопросам]:

«В этих обстоятельствах Афганистану необходима сильная экономическая поддержка, а также гуманитарная помощь. Это максимально увеличит шансы афганских властей на стабилизацию ситуации».

По данным ООН, в гуманитарной помощи нуждается более 18 миллионов человек – это почти половина населения Афганистана. Международная организация призвала спонсоров выделить 1,3 миллиарда долларов в 2021 году. Пока ей удалось собрать только 23% этой суммы.

К 11 сентября Афганистан покинут 2500 военнослужащих США и 7000 военных других стран НАТО, а также Австралии, Новой Зеландии и Грузии.

Короткая ссылка на эту страницу: