Поехать на Олимпиаду: два афганских спортсмена воплощают мечту

Спортсмены Кимия Юсуфи и Ша Махмуд Нуржани окажутся в числе пяти афганских атлетов, которые будут состязаться за медали на Олимпиаде в Токио.

Для 25-летней бегуньи Кимии это будет уже вторая Олимпиада. На Играх в Рио она также была единственной женщиной-спортсменкой, которая представляла Афганистан.

[Кимия Юсуфи, афганская спортсменка]:

«После участия в Олимпиаде 2016 года в Рио пять лет назад я постоянно мечтала в один прекрасный день стать мировой рекордсменкой. Я уверена, что однажды это произойдёт. Чтобы достичь этой мечты, я усердно тренируюсь днём и ночью. Я также отложила все свои другие развлечения, которыми занимается каждая девушка, например, не гуляю с друзьями и не провожу время с семьёй».

Девушка говорит, что её больше всего беспокоит, каким будет будущее женского спорта, если власти подпишут с боевиками «Талибана» мирный договор.

[Кимия Юсуфи, афганская спортсменка]:

«Больше всего я беспокоюсь о мирном процессе, особенно о том, что будет с девушками и женским спортом, если заключат мир с Талибаном. Меня волнует, сколько свободы будет у спортсменок в обществе».

Тем временем, Махмуд мечтает о медали.

[Ша Махмуд Нуржани, афганский спортсмен]:

«Я готовился к Олимпиаде 2,5 года. Теперь я вполне готов поехать в Японию, чтобы установить афганский рекорд и впервые выиграть золотую олимпийскую медаль для Афганистана, учитывая, что никто из Афганистана раньше её не выигрывал». [Шахпур Амири, тренер]:

«Я ожидаю, что они побьют собственные рекорды. Они обладатели рекордов в забегах на 100 метров. Если они побьют собственные рекорды, это будет сопоставимо с завоеванием золотых медалей для нашей федерации».

Другие пять атлетов от афганской команды будут соревноваться в тхэквондо, плавании и стрельбе. Никто из пяти не прошёл квалификацию, и участвовать они будут по спецприглашению.

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