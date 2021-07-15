ООН: Афганистан оказался на грани нового гуманитарного кризиса
США выводят войска – Талибан возвращается. Агентство ООН по делам беженцев предупреждает, что Афганистану грозит новый..
Дата загрузки: 2021-07-15
[Бабар Балош, представитель УВКБ ООН]:
«По данным Миссии ООН по содействию Афганистану, число жертв среди гражданского населения в первом квартале 2021 года увеличится на 29% по сравнению с показателями в 2020-м».
По данным УВКБ ООН, с января свои дома покинуло около 270 тысяч афганцев. В итоге общее число внутренних переселенцев в стране превысило 3,5 миллиона.
[Бабар Балош, представитель УВКБ ООН]:
«Неспособность достичь мирного соглашения в Афганистане и остановить нынешнее насилие приведёт к дальнейшему перемещению населения внутри страны, а также оттоку людей в соседние государства».
Афганцы говорят, что бегут из подконтрольных Талибану регионов, поскольку там не чувствуют себя в безопасности, а также потому, что боевики часто вымогают у них деньги и имущество, закладывают взрывные устройства на дорогах, лишают их заработка и социальных услуг.
Правительство США уже признало, что ситуация в Афганистане далека от благоприятной. При этом оно отмечает, что афганцы должны сами решить свою судьбу.
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