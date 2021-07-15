ООН: Афганистан оказался на грани нового гуманитарного кризиса

[Бабар Балош, представитель УВКБ ООН]:

«По данным Миссии ООН по содействию Афганистану, число жертв среди гражданского населения в первом квартале 2021 года увеличится на 29% по сравнению с показателями в 2020-м».

США выводят войска – Талибан возвращается. Агентство ООН по делам беженцев предупреждает, что Афганистану грозит новый гуманитарный кризис. По мере того как американские войска покидают страну, всё больше территорий под свой контроль берут талибы. Из-за этого тысячи мирных жителей бегут из своих домов.

По данным УВКБ ООН, с января свои дома покинуло около 270 тысяч афганцев. В итоге общее число внутренних переселенцев в стране превысило 3,5 миллиона.

[Бабар Балош, представитель УВКБ ООН]:

«Неспособность достичь мирного соглашения в Афганистане и остановить нынешнее насилие приведёт к дальнейшему перемещению населения внутри страны, а также оттоку людей в соседние государства».

Афганцы говорят, что бегут из подконтрольных Талибану регионов, поскольку там не чувствуют себя в безопасности, а также потому, что боевики часто вымогают у них деньги и имущество, закладывают взрывные устройства на дорогах, лишают их заработка и социальных услуг.

Правительство США уже признало, что ситуация в Афганистане далека от благоприятной. При этом оно отмечает, что афганцы должны сами решить свою судьбу.

Короткая ссылка на эту страницу: