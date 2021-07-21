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Как президент Афганистана молился, пока бомбили его дворец

Как президент Афганистана молился, пока бомбили его дворец

Молитва под взрывы снарядов. Это президентский дворец Афганистана. Здесь по случаю исламского праздника Ид аль-адха проходит..

Дата загрузки: 2021-07-21

Молитва под взрывы снарядов. Это президентский дворец Афганистана. Здесь по случаю исламского праздника Ид аль-адха проходит религиозная церемония с участием президента Ашрафа Гани. А на фоне слышны звуки падающих ракет и взрывы.

Несмотря на это, почти никто из присутствующих не испугался и молитва какое-то время продолжалась в обычном режиме. Однако позже участники начали в спешке уходить.

Инцидент произошёл в столице Афганистана во вторник. Кто стоит за атакой, пока не сообщается. По данным Министерства внутренних дел страны, у дворца разорвалось три ракеты. О пострадавших или повреждениях также пока ничего не сообщается.

Боевики Талибана отрицают свою причастность к нападению. При этом в отличие от нескольких предыдущих лет на этой неделе талибы официально не объявили о прекращении огня в связи с религиозным праздником.

В последние недели обстановка в Афганистане накалялась. В то время, как США выводят свои войска из страны, Талибан начинает крупномасштабное наступление, захватывая районы и пограничные переходы.
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