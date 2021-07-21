Как президент Афганистана молился, пока бомбили его дворец

Молитва под взрывы снарядов. Это президентский дворец Афганистана. Здесь по случаю исламского праздника Ид аль-адха проходит..

Молитва под взрывы снарядов. Это президентский дворец Афганистана. Здесь по случаю исламского праздника Ид аль-адха проходит религиозная церемония с участием президента Ашрафа Гани. А на фоне слышны звуки падающих ракет и взрывы.

Несмотря на это, почти никто из присутствующих не испугался и молитва какое-то время продолжалась в обычном режиме. Однако позже участники начали в спешке уходить.

Инцидент произошёл в столице Афганистана во вторник. Кто стоит за атакой, пока не сообщается. По данным Министерства внутренних дел страны, у дворца разорвалось три ракеты. О пострадавших или повреждениях также пока ничего не сообщается.

Боевики Талибана отрицают свою причастность к нападению. При этом в отличие от нескольких предыдущих лет на этой неделе талибы официально не объявили о прекращении огня в связи с религиозным праздником.

В последние недели обстановка в Афганистане накалялась. В то время, как США выводят свои войска из страны, Талибан начинает крупномасштабное наступление, захватывая районы и пограничные переходы.

Короткая ссылка на эту страницу: