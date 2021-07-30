Турция строит стену на границе с Ираном

Турция строит бетонную стену на границе с Ираном. Она должна остановить поток нелегальных мигрантов, в основном..

Турция строит бетонную стену на границе с Ираном. Она должна остановить поток нелегальных мигрантов, в основном из Афганистана. Стена протянется почти на 65 километров в восточной провинции Ван.

В последнее время в Турцию стало прибывать больше афганцев. Многие мигранты бегут от насилия в связи с наступлением Талибана. По мере того как США и их союзники выводят войска из страны, группировка захватывает всё большие территории.

[Эмин Бильмез, местный губернатор]:

«В прошлом году мы задержали на границе 105 тысяч мигрантов. В этом число беженцев, схваченных на границе, уже превысило 55 тысяч».

Афганцы проникают в Турцию через Иран многие годы. Большинство из них стремятся попасть в Европу. И в ЕС уже начали переживать по поводу новой волны беженцев.

Так, недавно в Эгейском море береговая охрана Турции перехватила лодку, на борту которой находилось более 200 афганских мигрантов. Они направлялись в Европу.

А на прошлой неделе пограничная служба Турции объявила, что задержала недалеко от иранской границы 1500 нелегальных мигрантов. Большинство были афганцами.

В Турции уже находится три миллиона 700 тысяч сирийских беженцев. Недавно президент Тайип Эрдоган сказал, что хочет избежать новой волны.

По данным ООН, с января около 270 тысяч афганцев бежали из своих домов из-за наступления талибов. В целом перемещённых граждан внутри страны теперь насчитывается более трёх с половиной миллионов.

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