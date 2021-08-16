Землетрясение на Гаити: жертв уже почти 2000

Неутешительные вести с Гаити. Погибших в результате разрушительного землетрясения уже почти две тысячи. И, скорее всего,..

[Джерри Чендлер, глава службы гражданской защиты]:

«Мы зафиксировали 1297 смертей. 1054 – в департаменте Южный, 119 – в Гранд-Анс, 122 – в Нипе и две – в департаменте Северо-Восточный. Ещё 5700 человек получили телесные повреждения в различных департаментах».

Неутешительные вести с Гаити. Погибших в результате разрушительного землетрясения уже почти две тысячи. И, скорее всего, станет ещё больше.

Беда пришла в субботу. Сила подземных толчков составляла 7,2 балла. По данным властей, разрушено 13 694 дома. Крыши над головой лишились 30 тысяч семей. Это лишь предварительные цифры. До многих отдалённых районов спасатели ещё не добрались, и там не работает телефонная связь. Как раз в тех местах много домов расположено на зыбких склонах.

Сильно пострадал прибрежный город Ле-Ке в департаменте Южный.

[жительница Гаити]:

«Весь район, где я живу, разрушен. Много погибших – не знаем точно, сколько». [Ариэль Анри, премьер-министр Гаити]:

«Приехав на юг страны, мы увидели разрушения. Много домов разрушено. Спасательные команды ищут под обломками жертв и выживших. Я заметил, что люди ведут себя с достоинством. Страдают, но держатся».

Тысячи людей остаются без крыши над головой. Причём их ждёт новая беда – на страну надвигается тропический шторм «Грейс». Непогода осложнит и спасательные операции.

[житель Гаити]:

«Больше всего волнуемся, как достать палатки. В нашем департаменте нужно 30 тысяч палаток, и пытаемся их достать. Наши нужды должны удовлетворить. Мы не были к такому готовы».

На Гаити начала прибывать международная помощь. Вертолёты береговой охраны США перевозят пострадавших.

Напомним, карибская нация до сих пор восстанавливается после другого разрушительного землетрясения, которое произошло 11 лет назад. Тогда погибло огромное число людей – более 220 тысяч. В стране также политический кризис – месяц назад здесь убили президента.

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