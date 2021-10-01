Торнадо пронёсся по юго-востоку Австралии, есть пострадавшие

Таковы последствия разгула стихии в Австралии. В городке Медоу-Флэт, примерно в 170 километрах от Сиднея, пронёсся..

Таковы последствия разгула стихии в Австралии. В городке Медоу-Флэт, примерно в 170 километрах от Сиднея, пронёсся торнадо. Это сельская местность на юго-востоке страны.

С домов сорваны крыши, с корнем вырваны деревья, повалены столбы линий электропередачи. 164 дома остались без света.

Торнадо пришёл примерно в полдень. После его нашествия из городка стали поступать вызовы в полицию и скорую помощь.

Телесные повреждения – лёгкой степени тяжести. Одного мужчину увезли в больницу с порезами руки.

Спустя 20 минут после вызова от этого мужчины ещё один звонок поступил из посёлка в 30 километрах от Медоу-Флэт, где живёт примерно 100 человек. Торнадо добрался и туда, и медпомощь потребовалась мужчине и женщине.

Власти штата Новый Южный Уэльс предупреждают, что в регионе могут образоваться новые торнадо, и призывают жителей быть осторожными.

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