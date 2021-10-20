Технологичный оазис: какой павильон представил Сингапур на Экспо-2020

Вдали от палящей жары Объединённых Арабских Эмиратов павильон Сингапура на Экспо-2020 – это зелёный оазис в..

Вдали от палящей жары Объединённых Арабских Эмиратов павильон Сингапура на Экспо-2020 – это зелёный оазис в сочетании с важным посланием.

Его тема «Природа, воспитание, будущее», а цель – вдохновить другие страны на широкое применение зелени в городском планировании.

Многослойное зелёное пространство включает более 80 тысяч растений. Это самодостаточная экосистема.

Так называемые солнечные трубы пропускают свет к растениям внутри. Вода производится путём опреснения прямо на месте, а потом подаётся к растениям через систему орошения. Тут же благодаря солнечным панелям производится и электричество.

[Тенг Джу Чонг, директор павильона]:

«При создании и проектировании этого павильона мы много думали об экономии энергии. С этой целью мы также применили так называемый пассивный дизайн».

Но здесь не просто оазис, а оазис технологичный. Повсюду трудятся роботы-инспекторы. Они проверяют состояние здоровья растений и показатели окружающей среды. А ещё следят за работой всей системы в целом.

[Тенг Джу Чонг, директор павильона]:

«С помощью искусственного интеллекта машины могут определить, как себя чувствует растение, нужно ли что-то изменить в параметрах температуры, влажности и так далее».

Международную выставку Экспо-2020 откладывали на год из-за пандемии. Она проработает до марта 2022 года.

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