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Вулкан на Пальме извергается 45-й день

Вулкан на Пальме извергается 45-й день

45-й день извержения, и 45-й день страха для местных жителей. Вулкан Кумбре-Вьеха снова укрыл пеплом дома..

Дата загрузки: 2021-12-14

Вулкан на Пальме извергается 45-й день

45-й день извержения, и 45-й день страха для местных жителей. Вулкан Кумбре-Вьеха снова укрыл пеплом дома и машины в зоне отчуждения на канарском острове Пальма.

В понедельник жителей трёх городков обязали не выходить из дома, потому что дышать на улице было опасно – из-за извержения в воздухе слишком много диоксида серы.

Сидеть дома предписали почти 25 тысячам человек – это треть населения острова. Школьникам, которые были на уроках, сказали не выходить из школы, пока состояние воздуха не нормализуется.

[жительница о. Пальма]:
«Отвратительно, пахнет тухлыми яйцами. Мы приехали с другой стороны острова».

[житель о. Пальма]:
«Мы все, можно сказать, напуганы, потому что раньше такого никогда не случалось. Другой вулкан вёл себя совсем иначе. Есть как есть. Надо следовать правилам, и посмотрим, как оно будет. Я не доверяю вулкану и не уверен, что он вообще успокоится».

Через несколько часов локдаун сняли – воздух стал лучше.

[жительница о. Пальма]:
«Тоскливо. Один день я на позитиве, и потом три дня – в депрессии. <…> Даже учёные не знают, что ещё произойдёт, потому что это природа. Может, проснётся ещё какой-нибудь вулкан».

Это извержение вулкана – самое длительное для острова Пальма с начала наблюдений, которые начались ещё в XVI веке.

Поток лавы уничтожил почти 3000 домов. Тысячи людей были вынуждены эвакуироваться.
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