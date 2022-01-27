Украина, военные учения, возможное вторжение и санкции: коротко о главном

Более 20 российских военных кораблей вошли в Чёрное море в среду для отработки систем связи, организации..

Более 20 российских военных кораблей вошли в Чёрное море в среду для отработки систем связи, организации противовоздушной обороны и безопасного маневрирования в районах с интенсивным судоходством. Москва проводит широкомасштабные военные учения с участием всего своего флота. Они будут включать манёвры в Средиземном, Северном, Охотском морях, в северо-восточной части Атлантического, а также Тихом океане.

Между тем, ситуация вокруг Украины продолжает накаляться. Запад обвиняет Россию в наращивании военного контингента на границе и планах вторжения. Москва обвинения отрицает.

Ряд стран уже объявил о возможных санкциях в случае военных действий. Среди них Великобритания.

[Лиз Трасс, министр иностранных дел Великобритании]:

«Ситуация вокруг Украины очень тревожная. Мы видим, что российские войска скопились на границе. И мы очень ясно говорим, что Россия понесёт серьезные экономические потери в случае вторжения».

О возможных санкциях также объявил премьер-министр Испании Педро Санчес. А Франция призвала партнёров объединиться, чтобы добиться деэскалации.

[Жан-Ив Ле Дриан, министр иностранных дел Франции]:

«И мы должны быть солидарны со странами-членами НАТО и ЕС, которые могут быть затронуты этим кризисом. Мы поможем странам Балтии и в ближайшие дни – Румынии. Мы готовы к коллективной защите, деэскалации, европейской стойкости и также к диалогу».

Министр иностранных дел Германии сказала, что самое сильное оружие Европейского союза – это единство. А её нидерландский коллега добавил, что стороны должны продолжать диалог.

Тем временем, Соединённые Штаты передали письменные ответы на требование России обеспечить ей безопасность. По словам госсекретаря Энтони Блинкена, документ лично передал посол США в Москве Джон Салливан. Он затрагивает вопросы, которые беспокоят и Россию, и США.

Москва требует от НАТО вывести войска и вооружение из Восточной Европы и закрыть Украине дорогу в военный альянс. Однако США заявляют, что на это не согласны, но готовы обсуждать другие темы, такие как контроль над вооружениями и меры укрепления доверия.

А в Париже после длительных переговоров Россия, Украина, Франция и Германия договорились о том, что режим прекращения огня на востоке Украины должен соблюдаться. Об этом сообщил журналистам главный переговорщик от России Дмитрий Козак. Он также огласил предварительные условия для этого.

[Дмитрий Козак, главный переговорщик от России]:

«Украинский президент и Североатлантический союз должны отменить девять масштабный манёвров военных с привлечением десятков тысяч военнослужащих, Соединённых Штатов и других стран-союзников по НАТО, тысяч ударных сил, вооружений на территории Украины».

Он призвал Киев отменить принятый 15 декабря закон, разрешающий проводить эти масштабные учения.

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