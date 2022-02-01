США и Россия поспорили в Совбезе ООН из-за Украины

Напряжённость между Россией и Соединёнными Штатами вылилась в дипломатическое противостояние в Совете Безопасности ООН. Здесь обсудили..

Напряжённость между Россией и Соединёнными Штатами вылилась в дипломатическое противостояние в Совете Безопасности ООН. Здесь обсудили возможное вторжение России на территорию Украины.

Высказались все члены Совбеза, однако большая часть времени ушла на спор между Вашингтоном и Москвой.

[Линда Томас-Гринфилд, постпред США при ООН]:

«Россия собрала огромные вооружённые силы численностью более 100 тысяч человек вдоль границы с Украиной. Это боевые силы и подразделения специального назначения, подготовленные для ведения наступательных операций на территории Украины. Это крупнейшая мобилизация войск в Европе за последние десятилетия».

Представитель России сказал, что пока не предоставили никаких доказательств того, что его страна готовится напасть на Украину.

[Василий Небензя, постпред России при ООН]:

«Перемещение российских войск в пределах нашей собственной территории, неоднократно происходившее и ранее в тех или иных масштабах и не вызывавшее никакой истерики, военнослужащих войск, которые находятся в местах своих дислокаций, где они были и раньше, а вовсе не на российско-украинской границе».

Постпред США призвала Москву к диалогу.

[Линда Томас-Гринфилд, постпред США при ООН]:

«Наши послания были чёткими и последовательными – мы ищем путь мира, мы ищем путь диалога. Мы не хотим конфронтации, но мы будем решительными, быстрыми и сплочёнными».

Представитель России ответил, что Запад сам накаляет обстановку.

[Василий Небензя, постпред России при ООН]:

«Откуда взялась цифра в 100 тысяч военнослужащих, которые расположены, как вы утверждаете, на российско-украинской границе? Хотя это не так. Мы нигде эту цифру не называли и не подтверждали».

Великобритания поддержала позицию США, а Китай заявил, что не понимает, на каких основаниях появились опасения о возможном вторжении.

Западные страны уверены, что Россия готовит вторжение. Москва это отрицает. Однако параллельно она призывает НАТО предоставить гарантии, что военный альянс не будет расширяться на восток и принимать Украину в свои ряды.

Между тем, британское правительство объявило, что, в случае вторжения, введёт санкции в отношении бизнесменов и других людей, имеющих тесные связи с российским президентом Владимиром Путиным.

Украина поприветствовала такой шаг, а Кремль сказал, что это нарушит инвестиционный климат в Великобритании и приведёт к напряжённости в Европе.

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