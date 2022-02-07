Переговоры, переброска войск и учения: последние события вокруг российско-украинского вопроса

Российские истребители Су-25 прибыли в Беларусь для участия в совместных военных учениях. Об этом сообщило Минобороны..

Российские истребители Су-25 прибыли в Беларусь для участия в совместных военных учениях. Об этом сообщило Минобороны Беларуси. На первом этапе проведут передислокацию и создание группировок войск. С 10 по 20 февраля будут проходить сами учения. Их назвали «Союзная решимость».

Тем временем, первые американские военные прибыли в Польшу. Вашингтон планирует укрепить оборону своих союзников по НАТО в Восточной Европе. Минобороны Польши заявило, что в ближайшее время приземлится ещё больше самолётов. В целом президент США Джо Байден распорядился направить в Польшу и Румынию почти 3000 дополнительных военнослужащих.

Германия также готова перебросить дополнительные войска в Литву для поддержки восточного фланга НАТО. Об этом сообщил канцлер Германии Олаф Шольц перед вылетом на экстренную встречу с Джо Байденом. Он также обсудит этот вопрос во время встречи с главами трёх стран Балтии. Они посетят его в Берлине на этой неделе.

Тем не менее он ещё раз исключил поставки оружия для Украины. Это основано на политике Германии не отправлять вооружение в зоны конфликтов.

НАТО развернуло четыре многонациональные военные базы в регионе в 2014 году, после событий в Крыму. Около 5000 американских, немецких, канадских и британских военнослужащих разместили в Польше, Литве, Латвии и Эстонии.

Тем временем, президент Турции Тайип Эрдоган после встречи со своим коллегой в Киеве повторил, что Турция готова сделать всё возможное для разрешения украинско-российского кризиса. Переговоры с президентом Владимиром Зеленским продолжались более четырёх часов.

[Тайип Эрдоган, президент Турции]:

«Как я уже говорил ранее, Турция готова сделать всё возможное, чтобы положить конец кризису между двумя дружественными странами, которые также являются соседями в Чёрном море».

До этого Киев посетили лидеры стран-членов НАТО Великобритании, Польши и Нидерландов.

Турция также входит в военный альянс. Ранее она предлагала помощь в проведении переговоров. Кроме того, Анкара выступила против санкций, которые другие члены НАТО грозят принять в отношении Москвы в ответ на наращивание войск на границе.

Россия отрицает планы вторжения в Украину. Одновременно она требует гарантий того, что Украина не станет членом НАТО.

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