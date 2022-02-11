Россия и Украина заявили, что переговоры в Берлине оказались безрезультатными

Россия и Украина заявили, что им не удалось добиться какого-либо прорыва в ходе переговоров вокруг ситуации..

[Андрей Ермак, глава офиса президента Украины]:

«Сегодня мы не смогли дойти до какого-то общего документа. Действительно, сегодня примерно девять часов продолжались эти переговоры. Только в атмосфере выполнения режима прекращения огня есть возможность продолжать обсуждения».

Россия и Украина заявили, что им не удалось добиться какого-либо прорыва в ходе переговоров вокруг ситуации на Донбассе с французскими и немецкими официальными лицами. Они проходили в Берлине.

При этом замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сказал, что Украина проявила непреклонную позицию и отказалась преодолевать разногласия, чтобы урегулировать ситуацию на Донбассе.

Между тем, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пообщался в Москве со своим британским коллегой. Лиз Трасс назвала слова Лаврова о властях Украины «подрывом суверенитета». Глава российского МИД отметил, что Будапештский меморандум не обязывал Россию признавать антиконституционный государственный переворот в соседней стране в феврале 2014 года.

По поводу ситуации на границе он сказал следующее.

[Сергей Лавров, глава МИД РФ]:

«»Если вы не прекратите агрессию…» Какая агрессия? Когда она началась? Против кого она началась? «Вы столкнётесь с последствиями, которые будут тяжелейшими, о которых пожалеете…» Что-то подобное из наших уст вы слышали когда-нибудь?»

Между тем, Украина в четверг начала ранее объявленные военные учения. Она заявляет, что это ответ на российские учения в соседней Беларуси, которые Киев и Запад интерпретируют как часть российской военной эскалации в регионе.

В тот же день Россия начала активную фазу своих обширных военных учений в Беларуси. Они продлятся до 20 февраля.

А в Румынию из Германии прибыла ещё одна группа американских военных. НАТО продолжает перебрасывать войска на восток Европы. В целом в Польшу и Румынию США планируют направить почти 3000 дополнительных военнослужащих.

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