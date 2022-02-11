Россия и Украина заявили, что переговоры в Берлине оказались безрезультатными

Россия и Украина заявили, что им не удалось добиться какого-либо прорыва в ходе переговоров вокруг ситуации..
Дата загрузки: 2022-02-11
[Андрей Ермак, глава офиса президента Украины]:
«Сегодня мы не смогли дойти до какого-то общего документа. Действительно, сегодня примерно девять часов продолжались эти переговоры. Только в атмосфере выполнения режима прекращения огня есть возможность продолжать обсуждения».
При этом замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сказал, что Украина проявила непреклонную позицию и отказалась преодолевать разногласия, чтобы урегулировать ситуацию на Донбассе.
Между тем, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пообщался в Москве со своим британским коллегой. Лиз Трасс назвала слова Лаврова о властях Украины «подрывом суверенитета». Глава российского МИД отметил, что Будапештский меморандум не обязывал Россию признавать антиконституционный государственный переворот в соседней стране в феврале 2014 года.
По поводу ситуации на границе он сказал следующее.
[Сергей Лавров, глава МИД РФ]:
«»Если вы не прекратите агрессию…» Какая агрессия? Когда она началась? Против кого она началась? «Вы столкнётесь с последствиями, которые будут тяжелейшими, о которых пожалеете…» Что-то подобное из наших уст вы слышали когда-нибудь?»
Между тем, Украина в четверг начала ранее объявленные военные учения. Она заявляет, что это ответ на российские учения в соседней Беларуси, которые Киев и Запад интерпретируют как часть российской военной эскалации в регионе.
В тот же день Россия начала активную фазу своих обширных военных учений в Беларуси. Они продлятся до 20 февраля.
А в Румынию из Германии прибыла ещё одна группа американских военных. НАТО продолжает перебрасывать войска на восток Европы. В целом в Польшу и Румынию США планируют направить почти 3000 дополнительных военнослужащих.
Короткая ссылка на эту страницу: