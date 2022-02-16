Минобороны: часть российских войск отводят от украинской границы

Часть войск с приграничных с Украиной территорий возвращается на свои базы после завершения учений. Об этом..

Часть войск с приграничных с Украиной территорий возвращается на свои базы после завершения учений. Об этом во вторник сообщило Минобороны России.

Пресс-секретарь министерства Игорь Конашенков сказал, что, пока широкомасштабные учения по всей стране продолжаются, некоторые подразделения Южного и Западного военных округов завершили учения и приступили к возвращению на базы.

Министерство также опубликовало кадры, на которых, по его словам, на базы возвращаются танковые части.

Посол США в НАТО говорит, что нужно проверить, действительно ли это так.

[Джулианн Смит, посол США в НАТО]:

«Мы следим за ситуацией. Больше пока сказать нечего. Мы должны проверить, так ли это на самом деле».

Запад продолжает настаивать на том, что Россия планирует масштабное вторжение на украинскую территорию, и что у границы с соседом она сосредоточила около 100 тысяч военных.

[Жан-Ив Ле Дриан, министр иностранных дел Франции]:

«Если вопрос в том, имеются ли средства для крупного наступления российских войск на Украину, то да, имеются. Это возможно и может произойти быстро». [журналист]:

«Полномасштабное вторжение может ли достичь столицы? [Жан-Ив Ле Дриан, министр иностранных дел Франции]:

«Всё возможно».

Тем временем Владимир Путин провёл в Москве переговоры с новым канцлером Германии Олафом Шольцом. Выступая после встречи, он сказал, что Россия не стремится к войне.

[Владимир Путин, президент России]:

«По поводу: хотим мы этого или нет. Конечно нет. Именно поэтому мы и выдвинули предложение о переговорном процессе, результатом которого должна быть договорённость об обеспечении равной безопасности всех, включая нашу страну». [Олаф Шольц, канцлер Германии]:

«Хочу сказать одно: для моего поколения война в Европе стала немыслимой. И нам нужно приложить усилия, чтобы всё так и оставалось».

Россия требует гарантий, что Украина не станет членом НАТО. Киев с этим не согласен. Министр иностранных дел Украины сделал заявление после встречи со своим итальянским коллегой Луиджи Ди Майо.

[Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины]:

«Мы также договорились, что никто, кроме Украины и членов НАТО, не имеет права голоса в дискуссии о будущем членстве Украины в альянсе».

Тем временем сотни американских военнослужащих и единиц техники продолжают прибывать из Германии через Чешскую Республику в Словакию. Там они примут участие в учениях Saber Strike. Они были запланированы давно, но проходят в период высокой напряжённости между Западом и Россией.

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