ЕС хочет избавиться от зависимости от российского газа

ЕС хочет положить конец зависимости от российского газа. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер..

ЕС хочет положить конец зависимости от российского газа. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Блок надеется перестроиться на возобновляемые источники энергии. [Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии]:«Как мы видели, Россия последние месяцы, если не годы, использовала энергетику в качестве рычага давления не только на Украину, но и на Европейский Союз. И мы сейчас действительно полны решимости избавиться от зависимости от российского газа».

Ляйен выступила по случаю визита премьер-министра Норвегии. Эта страна не входит в ЕС, но поставляет в блок газ.

[Йонас Гар Стёре, премьер-министр Норвегии]:«Мы можем внести ценный вклад: обеспечить надёжные поставки газа, стать промышленным партнёром в выработке водородного топлива, сборе CO2, создании новых батарей, использовании ветра в океане. Всеми этими промышленными проектами мы можем заниматься вместе».

Во вторник Германия приостановила проект «Северный поток-2», который был призван доставлять российский газ в Евросоюз. Это стало ответом на действия России в отношении Украины.

В настоящее время Россия обеспечивает около 40% всего газа, который потребляет Европа.

Короткая ссылка на эту страницу: