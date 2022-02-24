ЕС хочет избавиться от зависимости от российского газа

ЕС хочет положить конец зависимости от российского газа. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер..
Дата загрузки: 2022-02-24
«Как мы видели, Россия последние месяцы, если не годы, использовала энергетику в качестве рычага давления не только на Украину, но и на Европейский Союз. И мы сейчас действительно полны решимости избавиться от зависимости от российского газа».
Ляйен выступила по случаю визита премьер-министра Норвегии. Эта страна не входит в ЕС, но поставляет в блок газ.[Йонас Гар Стёре, премьер-министр Норвегии]:
«Мы можем внести ценный вклад: обеспечить надёжные поставки газа, стать промышленным партнёром в выработке водородного топлива, сборе CO2, создании новых батарей, использовании ветра в океане. Всеми этими промышленными проектами мы можем заниматься вместе».
Во вторник Германия приостановила проект «Северный поток-2», который был призван доставлять российский газ в Евросоюз. Это стало ответом на действия России в отношении Украины.
В настоящее время Россия обеспечивает около 40% всего газа, который потребляет Европа.
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