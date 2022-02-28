Какие санкции вводят в отношении России

Япония присоединилась к международной инициативе по отключению России от системы SWIFT. Впрочем, ЕС и «Большая семёрка»..
Дата загрузки: 2022-02-28
[Фумио Кисида, премьер-министр Японии]:
«Мы получили запрос от Западных стран присоединиться к этой мере. Поэтому Япония присоединится».
Ранее Западные страны обещали полное отключение в ответ на спецоперацию на территории Украины. До этого от SWIFT полностью отключали лишь одну страну – Иран в 2012 году в связи с его ядерной программой.
Япония также планирует ввести санкции в отношении высокопоставленных лиц России и Беларуси и отправить Украине финансовую помощь в размере 100 миллионов долларов.
Министры иностранных дел ЕС также одобрили новый пакет санкций в отношении Москвы. Они заморозили резервы Центробанка, закрыли воздушное пространство ЕС для России, отключили несколько банков от SWIFT и ввели ограничения против отдельных бизнесменов и чиновников.
Страны Запада намерены заблокировать около половины финансовых резервов российского Центробанка.
Агентство S&P понизило кредитный рейтинг России до «мусорного». А ФИФА уже хочет рассмотреть вопрос об отстранении России от всех международных соревнований, если военные действия не прекратятся в ближайшее время.
Турция же решила закрыть проход через Босфор и Дарданеллы для военных кораблей России и Украины. Исключение сделали только для тех, кто возвращается в порт основной стоянки.
Ранее федерация отменила матчи сборных на территории России. Встречи, в которых российская сборная будет хозяйкой, должны проходить на нейтральной территории и без зрителей.
27 февраля Владимир Путин приказал привести силы ядерного сдерживания в состояние повышенной боевой готовности. Пентагон ответил, что способен защитить себя и союзников.
В ЕС считают, что число украинцев, которые будут вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий, может превысить семь миллионов человек. Это уже назвали крупнейшим за многие годы гуманитарным кризисом.
Короткая ссылка на эту страницу: