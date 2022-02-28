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Какие санкции вводят в отношении России

Какие санкции вводят в отношении России

Япония присоединилась к международной инициативе по отключению России от системы SWIFT. Впрочем, ЕС и «Большая семёрка»..

Дата загрузки: 2022-02-28

Какие санкции вводят в отношении России
Япония присоединилась к международной инициативе по отключению России от системы SWIFT. Впрочем, ЕС и «Большая семёрка» не одобрили полного отключения. Пока они готовы это сделать для некоторых российских банков.

[Фумио Кисида, премьер-министр Японии]:
«Мы получили запрос от Западных стран присоединиться к этой мере. Поэтому Япония присоединится».

Ранее Западные страны обещали полное отключение в ответ на спецоперацию на территории Украины. До этого от SWIFT полностью отключали лишь одну страну – Иран в 2012 году в связи с его ядерной программой.

Япония также планирует ввести санкции в отношении высокопоставленных лиц России и Беларуси и отправить Украине финансовую помощь в размере 100 миллионов долларов.

Министры иностранных дел ЕС также одобрили новый пакет санкций в отношении Москвы. Они заморозили резервы Центробанка, закрыли воздушное пространство ЕС для России, отключили несколько банков от SWIFT и ввели ограничения против отдельных бизнесменов и чиновников.

Страны Запада намерены заблокировать около половины финансовых резервов российского Центробанка.

Агентство S&P понизило кредитный рейтинг России до «мусорного». А ФИФА уже хочет рассмотреть вопрос об отстранении России от всех международных соревнований, если военные действия не прекратятся в ближайшее время.

Турция же решила закрыть проход через Босфор и Дарданеллы для военных кораблей России и Украины. Исключение сделали только для тех, кто возвращается в порт основной стоянки.

Ранее федерация отменила матчи сборных на территории России. Встречи, в которых российская сборная будет хозяйкой, должны проходить на нейтральной территории и без зрителей.

27 февраля Владимир Путин приказал привести силы ядерного сдерживания в состояние повышенной боевой готовности. Пентагон ответил, что способен защитить себя и союзников.

В ЕС считают, что число украинцев, которые будут вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий, может превысить семь миллионов человек. Это уже назвали крупнейшим за многие годы гуманитарным кризисом.
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