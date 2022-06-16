Вёшенки на кофейной гуще: экопроизводство в Бельгии

В сыром подвале старой фабрики Брюсселя гроздья вёшенок свисают из полсотни мусорных пакетов. Это революционное экопроизводство...

[Жульен Жаке, гендиректор PermaFungi]:

«Каждый день мы выбрасываем много кофе, а его производство затратное – от выращивания до транспортировки в Европу. Просто жаль не использовать его дольше, чем несколько минут, чтобы выпить кофе».

В сыром подвале старой фабрики Брюсселя гроздья вёшенок свисают из полсотни мусорных пакетов. Это революционное экопроизводство. Внутри – смесь соломы и кофейной гущи: отходного сырья, которое по несколько тонн набирают в кофейнях Бельгии.

Кофейную гущу смешивают с соломой в большом барабане, куда добавляют споры грибов. Через две недели урожай готов. Продают в органических магазинах.

[Жульен Жаке, гендиректор PermaFungi]:

«Мы добавляем немного соломы, чтобы земля не была слишком плотной. Это, конечно, идеальная база для выращивания вёшенок. Кроме того это отход, который выбрасывают по 15 000 тонн в год в одном только Брюсселе. Кофейная гуща очень кислая, у неё множество применений».

Оказалось, это идеальный субстрат, поскольку содержит минералы и питательные вещества. При этом выращенные грибы не имеют кофейного привкуса.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Бизнес, основанный на круговой экономике, где ничего не пропадает зря, в Европе поддерживают в первую очередь. Кроме того, городские фермеры выращивают продукцию вертикальными методами, сокращая использование почвы.

[Стийн Руверс, операционный директор PermaFungi]:

«Житель Бельгии выпивает по пять килограммов кофе в год. В сумме это тысячи тонн, которые в основном выбрасывают. Так что это огромный потенциал, у нас нет недостатка в первичных ресурсах».

Ещё одно применение кофейного экоотхода – строительная плитка. Компания на другом конце Брюсселя получила первый коммерческий заказ: 200 квадратных метров звукоизоляции для фирмы, предоставляющей в аренду электроинструменты.

Короткая ссылка на эту страницу: