Остров Кукол – одно из самых страшных мест на Земле

Детские игрушки или худший ночной кошмар? Путешествие на лодке по каналам Сочимилько в Мексике может привести..

Детские игрушки или худший ночной кошмар? Путешествие на лодке по каналам Сочимилько в Мексике может привести на жуткий остров Кукол.

Его берега, деревья и всё остальное, что там есть, усеяно тысячами пупсов и кукол самых разных размеров.

Живых обитателей тут нет – только игрушки. Но не новые и красивые, а старые и изувеченные. Некоторые без туловища, некоторые полусожённые. У всех есть одно сходство – от их вида в жилах стынет кровь.

[Хосе Перес, турист]:

«Я спокоен, но, думаю, ночью тут было бы жутковато. Все эти куклы будто смотрят на тебя, окружают со всех сторон. Так что вряд ли это приятное зрелище ночью. Но сейчас не страшно, потому что вокруг есть люди».

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Куклы стали появляться на острове с 50-х годов прошлого века. Местные говорят, что это началось после того, как здесь утонул ребёнок.

[Хосе Габриэль Гонсалес, туристический гид]:

«Одна девочка случайно упала в воду. Местный житель Дон Хулиан пытался ей помочь, но он лишь стал свидетелем её смерти. Она погибла именно там, где Дон Хулиан установил крест».

После этого, как говорят гиды, здесь начали фиксировать паранормальную активность: замечать тени и слышать плач.

[Хосе Габриэль Гонсалес, туристический гид]:

«Да, установили аппаратуру и зафиксировали паранормальную активность. Здесь большая концентрация энергии. Это можно почувствовать».

Именно поэтому здесь начали вывешивать эти куклы. Считается, что они отгоняют нечисть. Впрочем, странные вещи продолжают происходить.

[Хавьер Ромеро Санта, хранитель острова]:

«Ночью мы пришли сюда, я зашёл внутрь ещё с одним работником. Мы ждали людей и услышали женский плач или стон».

Сегодня на острове около четырёх тысяч кукол. И ни у одной нет имени кроме этой. Её хранитель острова назвал Агустинита. Местные жители верят, что она творит чудеса и помогает тем, кто просит её о помощи.

Сам Дон Хулиан умер от сердечного приступа в 2001 году. Говорят, что он упал в воду именно в том месте, где, как считается, утонула девочка.

Впрочем, возможно, все эти жуткие истории – лишь успешный маркетинг. Благодаря ему сюда приезжают тысячи туристов.

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