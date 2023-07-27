Креативные способы помочь медведям охладиться придумали в заповеднике рядом с Приштиной в Косове. Сейчас здесь жара...

Как медведям помогают охладиться в 40-градусную жару в заповеднике в Косово

Креативные способы помочь медведям охладиться придумали в заповеднике рядом с Приштиной в Косове. Сейчас здесь жара. На улице плюс 40. Мех у медведей густой, и им очень трудно.

Сотрудники заповедника заполняют водой бассейны и бросают туда фрукты. Это своего рода приманка. Медведи видят еду и заходят в воду.

В заповеднике живут спасённые животные. Хищников забрали у частных владельцев или из ресторанов, где их заставляли развлекать гостей.

[сотрудник заповедника]:

«У нас 20 медведей, и у каждого есть любимые фрукты или овощи. Мы обязательно даём то, что им нравится. Кто-то любит киви, кто-то яблоки, а кто-то хочет побольше помидоров или нектаринов. Выбор зависит от их предпочтений».

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Сотрудники заповедника замораживают фрукты и овощи в воде. Ледяное угощение прячут в разных местах. Но медведи находят всё за секунду. Такое «мороженое» также помогает животным охладиться.

Заповедником управляет международная организация «Четыре лапы».

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