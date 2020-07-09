Переживший резню в Сребренице ходит по лесам и ищет останки убитых

25 лет назад Рамиз Нукич пережил то, что до сих пор не может забыть – резню..

25 лет назад Рамиз Нукич пережил то, что до сих пор не может забыть – резню в Сребренице. Это одно из самых известных и кровавых событий распада Югославии. Тогда армия боснийских сербов убила 7-8 тысяч мусульманских мужчин и мальчиков.

Когда пришли военные, Рамиз отправил свою семью в лагерь ООН в Поточари. Сам он и ещё примерно 15 тысяч мужчин бежали в леса. Он выжил и теперь ищет останки убитых. Первый скелет обнаружил, когда восстанавливал свой разрушенный дом.

[Рамиз Нукич, переживший геноцид в Сребренице]:

«Я начал искать кости в 2005 году. Сначала я искал моих братьев и отца. Но поскольку не мог их найти, то начал помогать семьям найти других погибших. Также помогал Институту пропавших без вести».

Рамиз говорит, что воспоминания в его памяти ещё свежи.

[Рамиз Нукич, переживший геноцид в Сребренице]:

«Мне непросто сюда приходить. Я слышу крики, стоны, мольбы о помощи. Воспоминания возвращаются. Но несмотря на это, я стараюсь не думать об этом, а просто искать кости. Держу одну мысль, что смогу облегчить какой-то матери её страдания».

Благодаря его усилиям удалось идентифицировать уже около 300 погибших. Свои находки он передаёт Институту пропавших без вести, который проводит ДНК анализ и сравнивает их с образцами, которые предоставили родственники погибших.

[Рамиз Нукич, переживший геноцид в Сребренице]:

«Я дал себе обещание, что пока не обнаружат всех, я не прекращу поиски».

Во время Боснийской войны в Сребренице проживало около 40 тысяч мусульман. Анклав был признан ООН «зоной безопасности». Однако в июле 1995 года его захватили войска боснийских сербов. После этого женщин и детей отправили на территории, которые находились в руках боснийской армии, а мужчин и мальчиков убили. Тех, кто пытался бежать по лесам, также ловили и казнили.

В 2007 году Международный трибунал квалифицировал действия сербов как «преступления геноцида». А с 2001 по 2017 годы несколько командиров получили разные сроки заключения. Так, командующего войсками Ратко Младича приговорили к пожизненному сроку.

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