Афганки покоряют горные пики и призывают «Талибан» не запрещать женский спорт

18-летняя афганка Фатима восходит на гору близ Кабула. Её команда состоит из девяти молодых альпинистов, включая..

[Фатима Султани, альпинистка]:

«Когда я узнала, что женщины из других стран приезжают, чтобы покорять пики Афганистана, я подумала: «Почему мы, афганские женщины, не покоряем пики, которые находятся в нашей стране?» И это было моей мотивацией. Я присоединилась к команде HikeVentures, чтобы восходить на горы».

18-летняя афганка Фатима восходит на гору близ Кабула. Её команда состоит из девяти молодых альпинистов, включая трёх женщин.

Команда уже покорила четыре горных пика. Один из них – гора Ношак, наивысшая точка Афганистана. Её высота – 7492 метра.

При этом женщины сталкиваются с большой угрозой со стороны группировки «Талибан». Она запрещает женщинам заниматься всем, кроме домашнего хозяйства.

[Махдия Юсуфи, альпинистка]:

«Я призываю «Талибан» не запрещать спорт для женщин, если он заключит мирное соглашение с правительством. За годы мы добились большого прогресса. Мы первая команда, которая занимается альпинизмом. Почему нужно лишать нас наших достижений в спорте, альпинизме и образовании?»

Помимо альпинизма, Фатима также увлекается джиу-джитсу. Семья девушку поддерживает.

[Абдул Вахид Султани, отец Фатимы]:

«Я не запрещал Фатиме заниматься спортом. Я сказал ей: «Ты можешь делать в спорте всё, что хочешь, можешь даже взбираться на горы». Я буду поддерживать её всем, чем смогу. Если честно, люди часто запрещают женщинам заниматься спортом, но это неприемлемо».

При этом отец за неё очень беспокоится.

[Абдул Вахид Султани, отец Фатимы]:

«Я боюсь за Фатиму. Талибан запрещает женский спорт. Он даже не разрешает женщинам выходить из дома».

Ну а Фатима уже строит новые планы. Она мечтает вместе со своей командой покорить самую высокую гору мира – Эверест.

Короткая ссылка на эту страницу: