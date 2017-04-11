В старых чешских шахтах нашли новую золотую жилу

Небольшой чешский городок Циновец на границе с Германией. Добывать полезные ископаемые здесь начали ещё в XIV веке. Сначала — олово, затем вольфрам.

В 1991 году шахты забросили, поскольку прибыли они уже не приносили. Но недавняя находка может вернуть Циновцу былую славу. Здесь нашли залежи лития. Предположительно, самые крупные в Европе.

Литий называют нефтью будущего. Его используют для создания мобильных телефонов, планшетов, смазочных материалов и лекарств. Но самое главное: литий – один из основных компонентов аккумуляторов. Ожидается, что спрос на этот металл будет расти, ведь рынок постепенно завоёвывают электромобили.

Уже в ближайшие несколько лет активную добычу в Циновце начнёт горнодобывающая компания EMH. Её исполнительный директор говорит: в год они будут получать 3800 тонн лития. В результате Чехия попадёт в пятёрку крупнейших мировых поставщиков.

[Кейт Кофлан, исполнительный директор EMH]:

«Общий объём залежей превышает семь миллионов тонн. Как видите, литий в Циновце можно добывать много-много лет».

Заинтересовались местными шахтами и чешские горнодобывающие компании. Некоторые уже получили всю необходимую документацию, другие – в процессе.

В настоящее время крупнейшие залежи лития находятся в Латинской Америке, США, Австралии, Китае, Чили и Конго. В 2016 году добыли 35 тысяч тонн металла. Это на 12% больше, чем в 2015.

Исследования показывают, что в ближайшие 10 лет в мире будут покупать в пять раз больше батарей. А это означает, что спрос на литий будет только расти.