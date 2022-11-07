Документальный фильм о взломе китайской телесети представят на «Оскаре»

Этот новый документальный фильм с элементами анимации основан на реальных событиях. Называется он «Вечная весна» и..

Этот новый документальный фильм с элементами анимации основан на реальных событиях. Называется он «Вечная весна» и будет представлять Канаду на «Оскаре» в номинации «Лучший международный фильм».

Картина основана на реальных событиях 20-летней давности в Китае. Тогда группа смельчаков тайно взломала жёстко контролируемую телесеть страны, чтобы рассказать зрителям правду о репрессиях.

В то время китайская компартия развернула масштабную кампанию пропаганды против традиционной духовной практики Фалуньгун. Это школа медитации, основанная на принципах истины, доброты и терпения. Ею занимались миллионы китайцев. По данным правозащитников, с целью оправдать подавление власти старались очернить эту группу людей через средства массовой информации.

Несколько приверженцев Фалуньгун решились на смелый и опасный поступок: они прервали телевизионный сигнал в крупном городе Чанчунь и пустили в эфир фильм, разоблачающий репресси и ложь властей. Этих людей нашли и схватили. Их отправили в тюрьмы, где большинство из них погибли от пыток.

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Режиссёр картины «Вечная весна» Джейсон Лофтус говорит, что главный аниматор фильма Дасюн сам был очевидцем тех событий. Сейчас он беженец и участвует в крупных анимационных проектах, таких как комиксы о «Лиге справедливости» и «Звёздных войнах».

[Джейсон Лофтус, режиссёр фильма]:

«Вначале мы просто хотели понять, что чувствует Дасюн. Мы просили его просто рисовать то, что он чувствует. Не просили конкретных сцен. Там есть кадры, где он убегает от собственной кисти для рисования. Можно увидеть, какие воспоминания его преследуют, какую травму он пережил. На контрасте можно увидеть его детские воспоминания, то, что значил для него город Чанчунь. Это ностальгия. Он описывает Чанчунь как сказочный для ребёнка город».

Фильм «Вечная весна» уже вышел в прокат в кинотеатрах США и Канады и успел получить 15 наград на кинофестивалях.

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