телеканал NTD

Обзор событий дня
Главные мировые новости
-
От жёлтой лихорадки в Бразилии погибли 40 человекВспышку жёлтой лихорадки зарегистрировали в бразильском штате Минас-Жерайс. Заболевание распространяется в сельских…
-
Поисковая операция в горах Италии завершенаИтальянские спасатели обнаружили последние из 29 тел погибших в горах, где неделю…
-
ЕС хочет финансировать лагеря для беженцев в АфрикеМинистры внутренних дел ЕС рассматривают возможность финансирования лагерей для беженцев в Африке. Согласно…
-
Венгерские производители фуа-гра терпят убытки из-за птичьего гриппаВ Венгрии, на фоне вспышки птичьего гриппа, растут цены на фуа-гра — особым…
-
До 25 возросло число жертв схода лавины в ИталииЕщё четверых человек продолжают искать под толщей снега в итальянском регионе Абруццо,…
-
Пенья Ньето: «Мексика не будет платить ни за какие стены»Президент Мексики Энрике Пенья Ньето выразил сожаление в связи с директивой Дональда Трампа…
Китай без цензуры
-
Харбин: конкурс скульптур изо льдаВ северо-восточном китайском городе Харбин продолжается фестиваль снега и льда. В выходные здесь…
-
Apple убрала приложение New York Times по требованию властей КНРКомпания Apple убрала из своего онлайн-магазина iTunes в Китае англоязычное и китаеязычное…
-
В Харбине устроили заплыв в ледяной водеНи ледяной ветер, ни температура воздуха около минус 10 градусов по Цельсию…
-
Густой смог продолжает окутывать север и центр КитаяПекин и другие города в северной и центральной части Китая в понедельник…
-
В КНР искореняют практику похищения детей родителями перед разводомКанадка Дай Сяолэй в последний раз видела своего сына в 2014 году,…