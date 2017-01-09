телеканал NTD

Обзор событий дня
Главные мировые новости
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Тысячам жителей Лондона грозит транспортный хаосВ начале этой недели лондонцам грозит транспортный хаос. Два профсоюза, которые представляют…
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Не менее 25 человек погибли в Европе из-за морозовАномально сильные морозы установились в Европе с приходом холодных воздушных масс из…
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Теракт в Израиле: четверо погибшихТеракт в Иерусалиме. Мужчина направил грузовик на группу военных. По словам премьер-министра страны,…
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Министр развития Германии призвал изменить миграционные законыГермания должна пересмотреть своё миграционное законодательство из-за рекордного наплыва беженцев. Об этом…
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Во Франции уничтожат 1,3 млн уток из-за птичьего гриппаОколо одного миллиона 300 тысяч домашних уток и гусей забьют во Франции в…
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Ян Эгеланн: 5 из 21 региона Сирии закрыты для гумконвоевРежим прекращения огня в Сирии, в основном, соблюдается. Однако гуманитарным конвоям не предоставляют…
Китай без цензуры
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Apple убрала приложение New York Times по требованию властей КНРКомпания Apple убрала из своего онлайн-магазина iTunes в Китае англоязычное и китаеязычное…
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В Харбине устроили заплыв в ледяной водеНи ледяной ветер, ни температура воздуха около минус 10 градусов по Цельсию…
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Густой смог продолжает окутывать север и центр КитаяПекин и другие города в северной и центральной части Китая в понедельник…
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В КНР искореняют практику похищения детей родителями перед разводомКанадка Дай Сяолэй в последний раз видела своего сына в 2014 году,…
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В Китае — красный уровень тревоги из-за смогаВ 22 городах Китая введён красный (наивысший) уровень тревоги из-за смога. Он объявляется…