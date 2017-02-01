телеканал NTD

Обзор событий дня
Главные мировые новости
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Австралия предлагает сохранить ТТП без СШАПремьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл, выступая в Национальном клубе печати в Канберре, выразил…
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Самолёты из России, США и Бразилии тушат пожары в ЧилиРоссия, США и Бразилия направили в Чили самолёты для борьбы с беспрецедентными…
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ЕС сможет отказывать в статусе беженца пособникам террористовЕвросоюз расширил круг лиц, которым может быть отказано в предоставлении статуса беженца. Согласно…
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Пан Ги Мун предложил изменить конституцию Южной КореиБывший Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, которому прочат кресло президента Южной Кореи,…
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В сирийский Дамаск снова начала поступать водаВ столицу Сирии возобновили подачу воды. Это произошло после того, как правительственная армия…
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Премьер Канады назвал стрельбу в мечети терактомТраурный вечер со свечами проводят жители канадского Квебека. Это тихий город с…
Китай без цензуры
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Харбин: конкурс скульптур изо льдаВ северо-восточном китайском городе Харбин продолжается фестиваль снега и льда. В выходные здесь…
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Apple убрала приложение New York Times по требованию властей КНРКомпания Apple убрала из своего онлайн-магазина iTunes в Китае англоязычное и китаеязычное…
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В Харбине устроили заплыв в ледяной водеНи ледяной ветер, ни температура воздуха около минус 10 градусов по Цельсию…
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Густой смог продолжает окутывать север и центр КитаяПекин и другие города в северной и центральной части Китая в понедельник…
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В КНР искореняют практику похищения детей родителями перед разводомКанадка Дай Сяолэй в последний раз видела своего сына в 2014 году,…