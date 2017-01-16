телеканал NTD

Обзор событий дня
Главные мировые новости
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Восточный Мосул возвращается к мирной жизниЭто один из районов восточного Мосула, недавно освобожденный от ИГИЛ. На улицах кипит…
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8 миллиардеров владеют той же суммой, что и половина населения ЗемлиВосемь миллиардеров владеют состоянием, равным средствам 3 миллиардов 6 миллионов человек, которые составляют…
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США отменили политику «сухих и мокрых ног» для кубинцевКубинские мигранты, устремляющиеся в США, — в замешательстве. Администрация Барака Обамы отменила политику…
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Из Мосула бежало почти 140 тысяч человекЭто город Барталла на севере Ирака. Расположен недалеко от Мосула. Здесь расположились тысячи…
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Объединение Кипра: переговоры продолжатся 18 январяПереговоры по объединению Кипра, проходившие на этой неделе в Швейцарии, пока завершились без…
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Alstom и Bombardier построят поезда для Парижского регионаКонсорциум французской машиностроительной компании Alstom и канадской Bombardier выиграл тендер на поставку во…
Китай без цензуры
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Харбин: конкурс скульптур изо льдаВ северо-восточном китайском городе Харбин продолжается фестиваль снега и льда. В выходные здесь…
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Apple убрала приложение New York Times по требованию властей КНРКомпания Apple убрала из своего онлайн-магазина iTunes в Китае англоязычное и китаеязычное…
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В Харбине устроили заплыв в ледяной водеНи ледяной ветер, ни температура воздуха около минус 10 градусов по Цельсию…
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Густой смог продолжает окутывать север и центр КитаяПекин и другие города в северной и центральной части Китая в понедельник…
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В КНР искореняют практику похищения детей родителями перед разводомКанадка Дай Сяолэй в последний раз видела своего сына в 2014 году,…