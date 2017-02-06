телеканал NTD

Обзор событий дня
Главные мировые новости
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Правительство Румынии не уступит протестующимПравительство Румынии заявляет, что не пойдёт на уступки протестующим и не отменит…
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Туск: «Европа может остановить поток мигрантов из Ливии»У Европы есть все рычаги, чтобы остановить поток мигрантов из Ливии в Италию.…
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ООН и ЕС отреагировали на ужесточение миграционных правил в СШАУказ Дональда Трампа о запрете на въезд для граждан семи мусульманских стран…
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Наводнения в Перу: не менее 14 жертвПеруанская столица Лима. Местные жители — в растерянности. На регион обрушилось наводнение. Сообщается…
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Amnesty International: на Филиппинах полиция убивает наркоторговцевВолна убийств наркодилеров и наркозависимых на Филиппинах, похоже, является «систематичной, спланированной и организованной»…
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Австралия предлагает сохранить ТТП без СШАПремьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл, выступая в Национальном клубе печати в Канберре, выразил…
Китай без цензуры
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Харбин: конкурс скульптур изо льдаВ северо-восточном китайском городе Харбин продолжается фестиваль снега и льда. В выходные здесь…
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Apple убрала приложение New York Times по требованию властей КНРКомпания Apple убрала из своего онлайн-магазина iTunes в Китае англоязычное и китаеязычное…
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В Харбине устроили заплыв в ледяной водеНи ледяной ветер, ни температура воздуха около минус 10 градусов по Цельсию…
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Густой смог продолжает окутывать север и центр КитаяПекин и другие города в северной и центральной части Китая в понедельник…
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В КНР искореняют практику похищения детей родителями перед разводомКанадка Дай Сяолэй в последний раз видела своего сына в 2014 году,…