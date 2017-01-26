телеканал NTD

Обзор событий дня
Главные мировые новости
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До 25 возросло число жертв схода лавины в ИталииЕщё четверых человек продолжают искать под толщей снега в итальянском регионе Абруццо,…
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Пенья Ньето: «Мексика не будет платить ни за какие стены»Президент Мексики Энрике Пенья Ньето выразил сожаление в связи с директивой Дональда Трампа…
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На саммите СЕЛАК обсудят глобальный протекционизмЛидеры латиноамериканских и карибских стран собрались на доминиканском курорте Пунта-Кана на саммит…
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Поиски в разрушенном лавиной отеле в Италии продолжаютсяТело ещё одной женщины было обнаружено во вторник на месте схода лавины…
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В Казахстане завершились мирные переговоры по СирииВо вторник в Казахстане завершились мирные переговоры по Сирии. Участие в них принимали…
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Гамбийцы гадают, сколько денег вывез экс-президент в изгнаниеСколько денег захватил с собой в изгнание бывший президент Гамбии Яйя Джамме, когда…
Китай без цензуры
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Харбин: конкурс скульптур изо льдаВ северо-восточном китайском городе Харбин продолжается фестиваль снега и льда. В выходные здесь…
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Apple убрала приложение New York Times по требованию властей КНРКомпания Apple убрала из своего онлайн-магазина iTunes в Китае англоязычное и китаеязычное…
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В Харбине устроили заплыв в ледяной водеНи ледяной ветер, ни температура воздуха около минус 10 градусов по Цельсию…
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Густой смог продолжает окутывать север и центр КитаяПекин и другие города в северной и центральной части Китая в понедельник…
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В КНР искореняют практику похищения детей родителями перед разводомКанадка Дай Сяолэй в последний раз видела своего сына в 2014 году,…