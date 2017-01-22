телеканал NTD

Обзор событий дня
Главные мировые новости
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В преддверии инаугурации Трампа в США идут протестыВ преддверии инаугурации Дональда Трампа в США проходят протесты. На улицы Вашингтона вышли…
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Великобритания хочет всеобъемлющих торговых отношений с ЕСВ Давосе продолжает работу Всемирный экономический форум. В этом году Великобританию представляет её…
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Землетрясения в Италии: есть погибшие и пропавшие без вестиСерия мощных подземных толчков сотрясла центральную Италию 18 января. Пострадали области Лацио, Абруццо…
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Суд Сеула отказал в аресте руководителя SamsungРуководитель Samsung Group Ли Джэён провёл 12 часов под стражей, ожидая решения суда…
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Мексика будет импортировать больше кукурузы из СШАВ Мексике, по меньшей мере, на 20% вырастет объём импорта кукурузы из США.…
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Европарламент возглавит итальянец Антонио ТаяниИзбран новый председатель Европарламента. Им станет итальянец Антонио Таяни. Он представляет правоцентристскую Европейскую…
Китай без цензуры
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Харбин: конкурс скульптур изо льдаВ северо-восточном китайском городе Харбин продолжается фестиваль снега и льда. В выходные здесь…
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Apple убрала приложение New York Times по требованию властей КНРКомпания Apple убрала из своего онлайн-магазина iTunes в Китае англоязычное и китаеязычное…
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В Харбине устроили заплыв в ледяной водеНи ледяной ветер, ни температура воздуха около минус 10 градусов по Цельсию…
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Густой смог продолжает окутывать север и центр КитаяПекин и другие города в северной и центральной части Китая в понедельник…
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В КНР искореняют практику похищения детей родителями перед разводомКанадка Дай Сяолэй в последний раз видела своего сына в 2014 году,…