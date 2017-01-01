телеканал NTD

Обзор событий дня
Главные мировые новости
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Обама подписал указ о введении санкций в отношении ФСБ и ГРУПрезидент США Барак Обама подписал указ о высылке из страны 35 российских дипломатов,…
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Куба: замедление экономики не повлияло на оптимизм кубинцевНесмотря на замедление экономики, кубинцы сохраняют оптимизм. По данным властей, темпы экономического роста…
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Сверкающий и тревожный год для индустрии ювелирных украшенийНесмотря на прогнозы, 2016 год стал не лучшим для сферы ювелирных изделий. Сезон…
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Актриса Дебби Рейнольдс умерла сразу после смерти дочери Кэрри ФишерГолливудская актриса Дебби Рейнольдс умерла в одной из больниц Беверли-Хиллз в возрасте 84…
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Мигрантов, которые добровольно покинули Германию, стало большеОколо 55 тысяч мигрантов добровольно покинули Германию в этом году. Это люди, которым…
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Пожар в трущобах Манилы: тысяча семей лишилась кроваВот что осталось после масштабного пожара, разразившегося в трущобах филиппинской столицы Манилы.…
Китай без цензуры
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В КНР искореняют практику похищения детей родителями перед разводомКанадка Дай Сяолэй в последний раз видела своего сына в 2014 году,…
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В Китае — красный уровень тревоги из-за смогаВ 22 городах Китая введён красный (наивысший) уровень тревоги из-за смога. Он объявляется…
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В пригороде Пекина нашли древние захороненияЭти старинные сокровища пролили свет на жизнь древнего города, который существовал ранее, чем…
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Дизайнер сохраняет древние ремёсла КитаяХудожница Пань Сюин аккуратно вырисовывает узор на белой ткани. Она жительница отдалённой…
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В Китае растёт число молодых носителей ВИЧЖизнь китайца Сяо Цзи кардинально изменилась, когда ему исполнилось 25 лет. У него…