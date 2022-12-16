Вдохновляющие люди и поступки: обзор 2022 года

Удивительные качества, поступки и достижения. Чем люди поражали и вдохновляли друг друга в 2022 году. Сначала..

Удивительные качества, поступки и достижения. Чем люди поражали и вдохновляли друг друга в 2022 году.

Сначала о доброте. Двое бразильских подростков в преддверии чемпионата мира по футболу стали собирать для бедных детей альбомы и наклейки с изображением футболистов. Этот спорт в стране очень популярен, но не каждый может позволить себе такой сувенир.

Они вдохновили присылать наклейки многих бразильцев. Кроме того, местные футболисты записали видеоролики об этом и выложили в Интернет.

А эта аргентинка тоже позаботилась о других. Она создала специальный головной убор, который позволяет не терять волосы во время химиотерапии. Она сама победила онкологию. Решила поддержать тех, кто борется с таким же недугом.

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