Погладь хрюшку: кафе с минипигами всё популярнее в Японии

Гости этого кафе в Токио быстро забывают о своих проблемах и тревогах. Помогают в этом карликовые..
Дата загрузки: 2024-02-01
Гости этого кафе в Токио быстро забывают о своих проблемах и тревогах. Помогают в этом карликовые свиньи, или минипиги. Такая терапия находит всё больше поклонников в Японии.
[Ричи Моунга, гость кафе]:
«Они очень забавные. Такие крошечные, миниатюрные. Я даже захотел взять поросёнка домой».
[Софи Моунга, гостья кафе]:
«Мы подумали, что кафе с минипигами – это что-то новое. Детям редко удаётся подержать на руках поросёнка и погладить его».
Хозяева кафе считают, что миниатюрные свиньи помогают снять стресс даже лучше, чем кошки или собаки. Дело в том, что поросята очень тянутся к людям.
[Сихо Китагава, сотрудница кафе]:
«Каждая свинья уникальна. У всех разные характеры. Можно заметить, что одна посмелее, а другая – ласковей».
Эксперты говорят, что общение с животными может снизить кровяное давление, уменьшить головные боли и риск сердечно-сосудистых заболеваний. Это также улучшает самочувствие и помогает справляться со стрессом.
[Брюс Корнрайх, доктор ветеринарных наук]:
«Появляется всё больше свидетельств того, что общение с домашними питомцами приносит людям пользу, укрепляя как психическое, так и физическое здоровье».
Миниатюрных свиней вывели в Германии в 50-х годах прошлого века. Окрас у них может быть самый разный. Минипиги бывают маленькие, средние и крупные. Самые миниатюрные весят от десяти до 30 килограммов. Большие могут весить и 120.
Карликовые свиньи хорошо поддаются дрессировке, поэтому их можно держать дома. С ними нужно играть и гулять, чтобы не было ожирения.
Кафе с минипигами в Токио открылось в 2019 году. Сейчас в Японии работают десять таких заведений.
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