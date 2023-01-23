«Почему существует человечество?» – статья Ли Хунчжи, основателя Фалуньгун

Телеканал NTD публикует статью «Почему существует человечество» г-на Ли Хунчжи, основателя Фалуньгун. Публикация одобрена автором 20 января 2023 года. Перевод с китайского языка.

ПОЧЕМУ СУЩЕСТВУЕТ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО?

Прежде всего, в канун китайского Нового года я хочу поприветствовать всех!

В период празднования Нового года люди ожидают новогодних поздравлений, которые всем приятно слышать, но я вижу опасность, которая шаг за шагом приближается к человечеству. Поэтому Боги и Будды попросили меня сказать несколько слов, которые Боги хотят сказать всем живым существам в мире. Каждое предложение – это Небесная тайна. Цель этого позволить людям узнать правду и предоставить им ещё один шанс для спасения.

Почему существует человечество? От зарождения и до конца Вселенная должна пройти долгий процесс, состоящий из четырёх стадий: формирование, стабильность, разложение и уничтожение. Когда Вселенная достигнет конца последней стадии «уничтожения», всё в Небесном теле, включая Вселенную, в которой мы существуем, в один миг полностью распадётся! Все жизни будут полностью уничтожены!

Смерть человека – это только деградация, старение поверхностного тела, в то время как душа человека (настоящее “Я” не умирает) перерождается в следующей жизни. Вселенная проходит через формирование, стабильность, разложение и уничтожение, а у людей есть рождение, старость, болезни и смерть. Это закон Вселенной, и Боги проходят через такой же процесс, только он занимает больше времени. Чем выше Бог, тем длиннее процесс. Их рождение и смерть безболезненны, причём этот процесс происходит при полной ясности их сознания, словно меняют верхнюю одежду. То есть в обычных условиях жизнь не умирает. Если Вселенная и Небесное тело распадаются на последнем этапе формирования, стабильности, разложения и уничтожения, то жизни уже не перерождаются, и все существа и предметы перестают существовать и превращаются в пыль, всё возвращается в состояние пустоты. Сейчас человеческий мир переживает последнюю стадию уничтожения в процессе формирования, стабильности, разложения и уничтожения. На этой последней стадии всё уже становится плохим, поэтому и происходит уничтожение, и именно по этой причине сегодняшнее общество пребывает в таком хаотичном состоянии. У людей нет добрых мыслей, повсюду сексуальная распущенность, психические отклонения, наркомания, неверие в Бога и другие появляющиеся во множестве хаотичные явления. Это неизбежно, когда Небесное тело достигает конечного этапа, то есть уже пришло время!

Создатель дорожит всеми Богами и множеством добрых и прекрасных жизней, а также удивительными творениями в Небесном теле. Поэтому в начале стадии «разложения» Он привёл некоторых Богов в самый внешний уровень Небесного тела, где нет Богов (называется «за пределами Сферы Закона»), и создал Землю. Земля не может существовать самостоятельно. Для её существования непременно должна быть соответствующая структура Небесного тела, чтобы сформировать систему циркуляции жизней и биологических организмов. Поэтому за пределами Земли Создатель сотворил большую область, которую Боги называют «Три Сферы». До того, как на последней стадии начнётся процесс спасения, Боги, независимо от того, насколько высоки их уровни, не могут по своему желанию входить и выходить из Трёх Сфер без разрешения Создателя. В пределах Трёх Сфер есть три крупные сферы. Уровень, где находятся земные живые существа, включая людей, называется «сфера желаний». Над этой сферой желаний находится вторая сфера, которая называется «сфера форм». Ещё на уровень выше находится третья сфера под названием «сфера без форм». Сфера выше предыдущей более прекрасна, но все они не могут сравниться с Небесными царствами в сфере Закона и выше. Небеса, о которых часто говорят люди, на самом деле являются небесами в пределах сферы форм и сферы без форм. Поскольку каждая сфера состоит из десяти уровней Небес, в Трёх Сферах находится всего тридцать три уровня, включая сами Три Сферы. Люди находятся в сфере желаний, самом низком уровне, где среда также самая плохая. Человеческая жизнь горькая и короткая. Самое страшное то, что в человеческом мире нет праведных принципов. Во Вселенной принципы людей являются обратными (за исключением принципов Закона, которые проповедуют людям Боги), например, победитель становится царём, мир завоёвывается силой, сильные считаются героями и так далее. В глазах Богов всё это не является праведными принципами и считается приобретением путём убийств и грабежей. Вселенная и Боги так не поступают, но для людей это необходимо и допустимо. Это принципы в человеческой сфере, которые являются «обратными принципами» по сравнению с принципами Вселенной. Поэтому если есть желание вернуться на Небо, необходимо «совершенствоваться» согласно праведным принципам. Некоторые люди живут лучше, чем другие, и думают, что у них всё хорошо. Это потому, что они просто сравнивают себя с другими людьми в этой сфере. На самом деле все они живут не более, чем в куче мусора Вселенной. Три Сферы созданы в Небесном теле на самом внешнем уровне Вселенной, состоящем из самых низких, самых грубых и самых грязных частиц, таких как молекулы, атомы и т.д. В глазах Богов это место во Вселенной для сброса мусора. Вот почему Боги считают такие частицы этого уровня, как молекулы, глиной, то есть местом на самом низком уровне. В этом и заключается смысл религиозного выражения «Бог создал человека из глины». То есть в действительности человека создали из материи этого пространства, состоящей из молекул.

Создание Богами человечества было волей Создателя, который велел разным Богам создать людей с разными обликами по их собственному образу и подобию. Поэтому существуют люди белой расы, жёлтой, чёрной и люди других рас. Хотя их внешность отличается, но их жизнь внутри дана Создателем, поэтому у них общие ценности. Создатель велел Богам сотворить людей с целью использования их в конце времён для спасения всех живых существ Вселенной, включая Богов.

Тогда почему Творец велел Богам создать людей в такой низкой и грязной среде? Потому, что это самый низкий уровень Вселенной, место, где больше всего страданий, а совершенствоваться можно только через страдания, и только через страдания можно погасить карму, накопленную из-за грехов. Если, находясь в страданиях, человек всё ещё может сохранять доброту и испытывать благодарность, может быть хорошим человеком, то таким образом он повышает себя. К тому же спасение – это восходящий процесс, который непременно должен начинаться с самого низкого места. Жизнь здесь полна страданий, между людьми возникают конфликты интересов, естественная среда суровая; чтобы выживать, люди должны усердно трудиться умственно и физически и т. п. Всё это предоставляет жизням возможность повышаться и изживать карму. Страдания позволяют устранить карму, которую они накопили из-за грехов, – это непременно так. Если в страданиях и конфликтах человек всё ещё может сохранять доброту, он будет накапливать добродетель, и таким образом его жизнь будет восходить.

Когда в последнее время Создатель захотел использовать человеческое тело для спасения живых существ Вселенной, большая часть первоначальных жизней в человеческих телах была заменена «Богами», переродившимися в людей. Поскольку с помощью человеческого тела можно, перенося страдания, изживать карму из-за накопленных грехов, и в то же время при отсутствии праведных принципов, придерживаться праведных принципов, переданных Богами, а также сохранять доброту, то жизнь может возвыситься. Уже наступил конец времён, врата рая в Трёх Сферах открыты, и Создатель уже отбирает таких людей для спасения.

В процессе формирования, стабильности и разложения всё внутри Небесного тела Вселенной стало нечистым, всё уже не такое хорошее, как при начальном этапе формирования. Именно по этой причине всё вступает в стадию «уничтожения». Другими словами, всё внутри Небесного тела испортилось, живые существа уже не такие хорошие, как в начале; все жизни уже не чисты, и все имеют карму из-за накопленных грехов. Поэтому и происходит уничтожение. В религии такой грех называется «первородным грехом». Ради спасения Вселенной Создатель велел Богам и Владыкам спуститься в этот мир и стать людьми в такой среде, терпеть страдания, повышать себя, изживать свою карму, перестроить себя, и таким образом снова вернуться в Небесный рай. (Поскольку одновременно со спасением людей Создатель также заново создаёт Вселенную), новая Вселенная абсолютно чиста и прекрасна. Если в этой суровой среде человек может сохранять добрые мысли; если, подвергаясь атакам современных представлений, он может придерживаться традиционных представлений; если, несмотря на нападки со стороны атеизма и теории эволюции, человек всё ещё способен сохранить веру в Бога, – такой человек достигнет цели спасения и возвращения в Небесное Царство. Весь этот хаос – это последний план Богов, цель которых – проверить, могут ли жизни быть спасёнными. В то же время страдания в этом процессе способствуют изживанию кармы, накопленной из-за грехов. Всё делается ради того, чтобы спасти живых существ и вернуть их обратно в Небесный Рай.

Таким образом, цель человеческой жизни в этом мире не в том, чтобы добиться чего-то в обществе. Когда люди всю жизнь борются и сражаются, пытаясь любыми средствами что-то получить, это только портит их. Цель того, что спустились в этот мир и стали человеком, состоит в том, чтобы изжить карму, накопленную из-за грехов, и хорошо совершенствовать себя. Люди пришли в этот мир, чтобы обрести спасение. Они стали людьми для того, чтобы дождаться, когда Создатель спасёт их, и они вернутся в Небесные Миры. В процессе ожидания жизнь за жизнью накапливать добродетель – это также является целью перерождений. Хаотичный мир нужен для того, чтобы живые существа реализовали себя. Однако некоторые люди, столкнувшись с невзгодами, стали умолять Богов о помощи, но не получили того, о чём просили, и тогда начали ненавидеть Богов, в результате чего пошли против Богов и даже вступили на дьявольский путь, создав новую карму из-за грехов, которые накопили. Таким людям нужно поскорее вернуться, попросить прощения у Богов, покаяться и получить спасение. На самом деле, получаешь ты что-то или не получаешь, всё в жизни является воздаянием за добрые и злые дела прошлых жизней; количество счастья в этой жизни определяется количеством добродетели, накопленной в предыдущей жизни. Если добродетели много, то в следующей жизни её можно обменять на должность высокопоставленного чиновника с высоким доходом, или обменять на всевозможные богатства и блага, включая семейное счастье и даже благополучие детей и т.д. Это и есть основная причина, по которой одни люди богаты, другие бедны; одни становятся высокопоставленными чиновниками, а другие – бездомными. Это отличается от дьявольской риторики всеобщего равенства, которую пропагандирует злобная компартия. Вселенная справедлива, добрые дела живых существ вознаграждаются, а за плохие они расплачиваются, и если не расплатился в этой жизни, то расплатишься в следующей. Это абсолютное правило Закона Вселенной! Небо, Земля, Боги и Творец милосердны к живым существам. Небо, Земля, человек и Боги созданы Творцом, который абсолютно не может относиться к одним существам хорошо, а к другим плохо. Кармическое воздаяние является фундаментальной причиной наличия или отсутствия счастья в жизни человека.

Потери и приобретения реально проявляются в обществе как обычные явления, но в основе своей они вызваны действиями живых существ и представляют собой результат этих действий. Однако иметь или не иметь, потерять или приобрести проявляется так, будто всё это соответствует ситуациям в человеческом обществе. Поэтому независимо от того, богаты или бедны, вы должны совершать добрые дела и воздерживаться от плохих поступков, сохранять доброту, почитать Небо и Богов, а также охотно помогать другим. Таким образом можно накопить добродетель и получить доброе воздаяние в следующей жизни. В прошлом в Китае пожилые люди часто говорили, что, если в этой жизни немного пострадал, не надо роптать на Небо и Землю, просто делай больше добрых дел, накапливай больше добродетели, и тогда в следующей жизни у тебя всё будет хорошо. Другими словами, если не совершил добрых дел и не накопил добродетели в прошлой жизни, то бесполезно просить помощи у Богов. У Вселенной есть свои законы, которые должны соблюдать даже Боги. Если Бог совершил то, чего не следовало делать, он также будет наказан. Всё не так просто, как думают люди. Разве Боги должны давать вам всё, что вы хотите? Условие состоит в том, что у тебя непременно должна быть добродетель, накопленная в предыдущей жизни, и тогда ты сможешь обменять её на то, что захочешь! Так установлено принципами Закона Вселенной. Но, по сути, это не является основной целью накопления добродетели. Накопить как можно больше добродетели необходимо для того, чтобы проложить себе путь возвращения на Небо. Ключевым является именно это, а не обмен на кратковременное счастье в одной жизни.

Учитель Ли Хунчжи,

20 января 2023 года.