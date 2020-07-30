Новый закон в Гонконге – угроза для местных приверженцев Фалуньгун

Это жительница Гонконга Ян Сяолань. Так умиротворенно в позе лотоса она занимается традиционным китайским цигун, уже..

Это жительница Гонконга Ян Сяолань. Так умиротворенно в позе лотоса она занимается традиционным китайским цигун, уже более 20 лет. Однако в других регионах Китая медитативная практика Фалуньгун с 1999 года подвергается гонениям со стороны правящей коммунистической партии. Там за такие безобидные упражнения могут уволить с работы, отправить в заключение и даже подвергать пыткам.

Ян Сяолань перебралась в Гонконг в 2009-м году в поисках свободы веры. Однако после принятия в Гонконге закона о национальной безопасности летом этого года и здесь теперь появилась китайская полиция, которая решает, кому и во что можно верить. Максимальное наказание за нарушение нового закона – пожизненное заключение.

Приверженцы Фалуньгун – под особым контролем, поскольку многие из них продолжают заниматься практикой несмотря ни на какие запреты.

[Ян Сяолань, практикующая Фалуньгун]:

«В материковом Китае, когда я занималась Фалуньгун, моя жизнь была в постоянной опасности. Меня могли похитить. Я могла в любой момент исчезнуть или погибнуть. Я никогда не ощущала себя в безопасности».

Фалуньгун впервые был передан широкой общественности в Китае в 1992 году мастером Ли Хунчжи. Сочетая в себе некоторые черты буддизма и даосизма, школа учит самосовершенствованию по принципам Истина, Доброта и Терпение. Также включает пять комплексов оздоровительных упражнений.

Бывший лидер китайской компартии Цзян Цзэминь посчитал растущую популярность Фалуньгун угрозой для своей власти. Особенно когда к 1999 году выяснили, что практикующих стало более 70 миллионов. Это было больше, чем членов компартии.

С тех пор практикующих незаконно отправляют в тюрьмы и трудовые лагеря. Также поступают свидетельства того, что у них в местах заключения насильно извлекают органы для пересадки пациентам.

[Ян Сяолань, практикующая Фалуньгун]:

«Гонконгский принцип «Одна страна – две системы» нарушен. Моя семья и все мы теперь боимся. Здесь может начаться то же самое, что и в Китае, где полиция манипулирует законами, и всё что угодно могут признать преступлением. Ощущения безопасности нет».

Гонконгская администрация пока никак не прокомментировала, как новый закон отразится на сотнях местных приверженцев Фалуньгун.

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