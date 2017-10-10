10 октября 2017
Телеканал NTD

Пожары в Калифорнии: 10 погибших, 1500 сгоревших домов

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В северной Калифорнии полыхают лесные пожары. Их число достигает нескольких тысяч, включая 14 крупных. Сообщается о не менее 10 погибших. Около полутора тысяч домов сгорело. Более 20 тысяч жителей были эвакуированы.

[жительница округа Напа]:
«В 11 часов кто-то как сумасшедший начал сигналить. Я не поняла, что происходит. Не знаю, что дёрнуло меня посмотреть в окно спальни. Она в задней части дома, а машина сигналила спереди. Я раздвинула жалюзи и увидела пламя на холме за домом. Конечно, я запаниковала. Меня до сих пор трясет. Я закричала «Пожар, пожар, выходите!» Так мы вместе с соседями попрыгали в машины и уехали. Я посадила в машину кошку, взяла зубную щётку, дорожную сумку и – всё. А, и ещё – ноутбук».

Пожары зафиксированы на территории восьми округов штата. В трёх из них объявили чрезвычайное положение.

[Белия Рамос, глава окружного совета Напы]:
«Губернатор объявил чрезвычайное положение в округах Напа, Сонома и Юба. Подробности сообщат позже, всем спасибо».

[Барри Бирманн, глава пожарной службы округа Напа]:
«Тесно сотрудничаем с правоохранительными органами. Эвакуировали людей из зоны пожара. Задача была сложная. Всё ещё есть много построек, которые в условиях многочисленных пожаров остаются для нас проблемой».

Пожары начались в воскресенье вечером. Ситуацию осложняет сильный ветер.

[пожарный]:
«Наша главная цель – защитить дома и попытаться остановить распространение огня на близлежащие строения. Сгорели сотни домов. Мы приехали сюда только утром».

[Джан Кригер, жительница Санта-Розы]:
«Пытаемся спасти то, что может сгореть, и, похоже, очень скоро. Нам помогают все эти хорошие люди – я их не знаю, но они все участвуют. Мы вынесли большинство ценных вещей. Я немного в шоке сейчас…Не знаю…Здесь вся наша жизнь».

Задымление наблюдается даже в городе Сан-Франциско, который находится примерно в 100 километрах от пожаров.
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