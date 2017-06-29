Как мигранты связаны с историей хот-дога в США?

На острове Эллис в Нью-Йорке собрались известные в США производители хот-догов, чтобы представить свои фирменные сосиски в булке. Мероприятие проходит в честь Национального месяца хот-дога.

Этот остров выбран не случайно. Цель организаторов — показать связь популярного бутерброда с историей мигрантов в США.

Раньше на Эллисе был крупнейший в стране центр по приёму мигрантов. Он работал с 1892 по 1954 годы. Потом на его месте появился музей иммиграции.

А все компании, которые участвуют в мероприятии, основали семьи иммигрантов.

[Боб Аффер, организатор]:«Я начал думать, как сделать историю иммиграции интересной, и я подумал о еде. Я сказал: «Знаете что? Я организую приготовление хот-догов, потому что хот-доги – это весело».

В начале XX века, когда был разгар переселения в США, через центр проходило по 5000 человек в день. На сегодняшний день около 100 миллионов американцев могут найти в родословной тех, кто попал в страну через остров Эллис.

Все участники не только раздают хот-доги, но и рассказывают об истории своих компаний.

[Джин-Кристиан Бака, коммерческий директор Walter’s]:«Когда узнаёшь всю историю и понимаешь, через что прошёл (мой предок), то переполняешься чувствами. Он приехал сюда из Италии трёхлетним мальчиком буквально с пустыми руками. Но он преуспел в жизни, и его имя появилось на вывеске. Для моей семьи это очень важно».

Мероприятие будет продолжаться весь июль.