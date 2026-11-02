Австриец установил рекорд, пройдя по слэклайну между кабинками канатной дороги

Австриец Флориан Цоллер установил новый мировой рекорд в переходе по слэклайну между кабинами канатной дороги. Достижение подтвердила спортивная комиссия Международной ассоциации слэклайна.

Цоллер преодолел дистанцию в 144 метра на высоте до 150 метров над горами Тироля в Австрии. Весь переход занял 15 минут 30 секунд. Достижение более чем вдвое превышает предыдущий рекорд в 65 метров.

Цоллер совершал переход по эластичной стропе шириной 25 миллиметров между двумя кабинами канатной дороги. Во время перехода они наклонялись под углом до 12 градусов, из-за чего слэклайнеру было ещё труднее удерживать равновесие.

[Флориан Цоллер, слэклайнер]:

«Под конец у меня совсем не осталось сил. Я был полностью истощён морально. На последних метрах я даже немного соскользнул назад, потому что стропа шла очень круто вверх. Будь она хоть на метр длиннее, ничего бы не вышло».

Цоллер занимается слэклайном примерно 17 лет. Идея совершить переход по канатной дороге появилась у спортсмена восемь лет назад. Непосредственная подготовка к рекордной попытке заняла около года. Монтаж конструкции сделали за один день.

Короткая ссылка на эту страницу: